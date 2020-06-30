В Казахстане за сутки выявлено более 500 заболевших COVID-19

По информации Министерства здравоохранения РК, за прошедшие сутки в Казахстане выявлено 547 заболевших КВИ, прирост заболеваемости составил 2,6%.
В разрезе регионов:
город Нур-Султан - 72 (1,9%);
город Алматы - 54 (1,5%);
город Шымкент - 53 (3,4%);
Акмолинская область - 15 (3,3%);
Актюбинская область - 51 (6,6%);
Алматинская область - 20 (2,9%);
Атырауская область - 11 (0,7%);
Восточно-Казахстанская область - 46 (6,6%);
Жамбылская область - 13 (1,9%);
Западно-Казахстанская область - 42 (3,0%);
Карагандинская область - 43 (2,0%);
Костанайская область - 12 (2,6%);
Кызылординская область - 19 (3,0%);
Мангистауская область - 6 (1,3%);
Павлодарская область - 35 (5,2%);
Северо-Казахстанская область - 20 (5,6%);
Туркестанская область - 35 (4,4%).
Всего за период пандемии в стране выявлены 21 327 заболевших КВИ. Число летальных случаев от коронавируса достигло 178.
Кроме того, за прошедший день казахстанские медики выписали по выздоровлению 195 человек.
За 28 июня зарегистрировано 1066 бессимптомных носителей коронавирусной инфекции, не входящих в общую статистику. Итого бессимптомных в Казахстане - 16 639 человек.
Ранее сообщалось, что число зарегистрированных случаев инфицирования COVID-19 в мире превысило 10 млн человек.
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