В Казахстане за сутки выявлено более 500 заболевших COVID-19

Нур-Султан. 29 июня. Kazakhstan Today – 547 заболевших коронавирусом выявили за сутки в Казахстане, передает Kazakhstan Today.

По информации Министерства здравоохранения РК, за прошедшие сутки в Казахстане выявлено 547 заболевших КВИ, прирост заболеваемости составил 2,6%.

В разрезе регионов:

город Нур-Султан - 72 (1,9%);

город Алматы - 54 (1,5%);

город Шымкент - 53 (3,4%);

Акмолинская область - 15 (3,3%);

Актюбинская область - 51 (6,6%);

Алматинская область - 20 (2,9%);

Атырауская область - 11 (0,7%);

Восточно-Казахстанская область - 46 (6,6%);

Жамбылская область - 13 (1,9%);

Западно-Казахстанская область - 42 (3,0%);

Карагандинская область - 43 (2,0%);

Костанайская область - 12 (2,6%);

Кызылординская область - 19 (3,0%);

Мангистауская область - 6 (1,3%);

Павлодарская область - 35 (5,2%);

Северо-Казахстанская область - 20 (5,6%);

Туркестанская область - 35 (4,4%).

Кроме того, за прошедший день казахстанские медики выписали по выздоровлению 195 человек.

За 28 июня зарегистрировано 1066 бессимптомных носителей коронавирусной инфекции, не входящих в общую статистику. Итого бессимптомных в Казахстане - 16 639 человек.

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