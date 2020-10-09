Нур-Султан. 8 октября. Kazakhstan Today - В Казахстане за сутки выявлены 266 случаев заболевания коронавирусной пневмонией, передает Kazakhstan Today.

За прошедшие сутки зафиксированы 266 случаев заболевания пневмонией с признаками коронавирусной инфекции, 1 летальный исход и 9 человек выздоровели.

Всего с 1 августа зарегистрировано: заболевших - 34 143, летальных случаев - 362, выздоровевших - 27 572.

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