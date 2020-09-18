В Казахстане за сутки выявлены 72 заболевших коронавирусом

Нур-Султан. 17 сентября. Kazakhstan Today - По состоянию на 23.59 16 сентября 2020 года в Казахстане выявлены 107 056 заболевших коронавирусом, передает Kazakhstan Today.

За прошедшие сутки в Казахстане выявлены 72 заболевших с положительным ПЦР-тестом на коронавирусную инфекцию.

В разрезе регионов:

город Нур-Султан - 9;

город Алматы - 4;

Акмолинская область - 3;

Актюбинская область - 1;

Алматинская область - 2;

Атырауская область - 7;

Восточно-Казахстанская область - 20;

Жамбылская область - 1;

Западно-Казахстанская область - 4;

Карагандинская область - 6;

Костанайская область - 2;

Кызылординская область - 2;

Павлодарская область - 5;

Северо-Казахстанская область - 5;

Туркестанская область - 1.

Всего в стране выявлены 107 056 заболевших.

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