В Казахстане за сутки выявлены 72 заболевших коронавирусом

Нур-Султан. 17 сентября. Kazakhstan Today - По состоянию на 23.59 16 сентября 2020 года в Казахстане выявлены 107 056 заболевших коронавирусом, передает Kazakhstan Today.
За прошедшие сутки в Казахстане выявлены 72 заболевших с положительным ПЦР-тестом на коронавирусную инфекцию.
В разрезе регионов:
город Нур-Султан - 9;
город Алматы - 4;
Акмолинская область - 3;
Актюбинская область - 1;
Алматинская область - 2;
Атырауская область - 7;
Восточно-Казахстанская область - 20;
Жамбылская область - 1;
Западно-Казахстанская область - 4;
Карагандинская область - 6;
Костанайская область - 2;
Кызылординская область - 2;
Павлодарская область - 5;
Северо-Казахстанская область - 5;
Туркестанская область - 1.
Всего в стране выявлены 107 056 заболевших.
При использовании информации, гиперссылка на информационное агентство Kazakhstan Today обязательна. Авторские права на материалы агентства