Алматы. 9 октября. Kazakhstan Today - В Казахстане за сутки зафиксирован 241 случай заболевания коронавирусной пневмонией, передает Kazakhstan Today.

За прошедшие сутки зафиксирован 241 случай заболевания пневмонией с признаками коронавирусной инфекции, 2 летальных исхода и 25 человек выздоровели.

Всего с 1 августа зарегистрировано: заболевших - 34 384, летальных случаев - 364, выздоровевших - 27 597 человек.

При использовании информации, гиперссылка на информационное агентство Kazakhstan Today обязательна. Авторские права на материалы агентства