Нур-Султан. 27 октября. Kazakhstan Today - В Казахстане за сутки зафиксированы 10 случаев заболевания коронавирусной пневмонией, передает Kazakhstan Today.

За прошедшие сутки зафиксированы 10 случаев заболевания пневмонией с признаками коронавирусной инфекции, 1 летальный исход и 17 человек выздоровели, сообщает Минздрав РК.

Всего с 1 августа зарегистрировано: заболевших 36 931, летальных случаев - 395, выздоровевших - 28 548 человек.

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