Нур-Султан. 2 октября. Kazakhstan Today - В Казахстане за сутки зафиксированы 234 случая заболевания коронавирусной пневмонией, передает Kazakhstan Today.

За прошедшие сутки зафиксированы 234 случая заболевания пневмонией с признаками коронавирусной инфекции, 2 летальных исхода и 95 человек выздоровели.

Всего с 1 августа зарегистрировано: заболевших - 33 212, летальных случаев - 357, выздоровевших - 27 337 человек.

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