Система Orphus

В Казахстане за сутки зафиксированы 234 случая заболевания коронавирусной пневмонией

02.10.2020 9370
Нур-Султан. 2 октября. Kazakhstan Today - В Казахстане за сутки зафиксированы 234 случая заболевания коронавирусной пневмонией, передает Kazakhstan Today.
 
За прошедшие сутки зафиксированы 234 случая заболевания пневмонией с признаками коронавирусной инфекции, 2 летальных исхода и 95 человек выздоровели.
 
Всего с 1 августа зарегистрировано: заболевших - 33 212, летальных случаев - 357, выздоровевших - 27 337 человек.
 
Напомним, по состоянию на 23.59 1 октября 2020 года в Казахстане выявлены 108 044 заболевших коронавирусом. 
 

При использовании информации, гиперссылка на информационное агентство Kazakhstan Today обязательна. Авторские права на материалы агентства

Комментарии

новости по теме

Читаемое

Новости RT

    Новости Китая