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В Казахстане за сутки зафиксированы еще 263 случая заболевания пневмонией

17.09.2020, 09:44 6724
Нур-Султан. 17 сентября. Kazakhstan Today - В Казахстане за сутки зафиксированы еще 263 случая заболевания пневмонией с признаками коронавирусной инфекции, передает Kazakhstan Today.

За прошедшие сутки зафиксированы 263 случая заболевания пневмонией с признаками коронавирусной инфекции, 3 летальных исхода и 72 человека выздоровели.

Всего с 1 августа зарегистрировано: заболевших - 30 337, летальных случаев - 335, выздоровевших - 26 478.
 

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