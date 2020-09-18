Нур-Султан. 17 сентября. Kazakhstan Today - В Казахстане за сутки зафиксированы еще 263 случая заболевания пневмонией с признаками коронавирусной инфекции, передает Kazakhstan Today.





За прошедшие сутки зафиксированы 263 случая заболевания пневмонией с признаками коронавирусной инфекции, 3 летальных исхода и 72 человека выздоровели.





Всего с 1 августа зарегистрировано: заболевших - 30 337, летальных случаев - 335, выздоровевших - 26 478.

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