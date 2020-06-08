В Казахстане за сутки зарегистрировали 183 заболевших COVID-19 с симптомами и 357 бессимптомных

Нур-Султан. 7 июня. Kazakhstan Today - В Казахстане за сутки 6 июня зарегистрировали 183 заболевших COVID-19 с симптомами и 357 бессимптомных больных, передает Kazakhstan Today.

За прошедшие сутки в Казахстане выявлено 183 заболевших коронавирусной инфекцией. Прирост составил 1,5%", - сообщает coronavirus2020.kz.

В разрезе регионов:

город Нур-Султан - 38 (1,6%);

город Алматы - 29 (1,0%);

Карагандинская область - 24 (2,2%);

Западно-Казахстанская область - 21 (2,7%);

Павлодарская область - 15 (6,2%);

Актюбинская область - 13 (3,4%);

город Шымкент - 10 (1,1%);

Восточно-Казахстанская область - 8 (4,5%);

Атырауская область - 6 (0,5%);

Кызылординская область - 5 (1,1%);

Алматинская область - 4 (0,9%);

Туркестанская область - 3 (0,8%);

Костанайская область - 2 (1,0%);

Мангистауская область - 2 (0,6%);

Жамбылская область - 2 (0,5%);

Акмолинская область - 1 (0,6%).

Всего в стране выявлено 12 694 заболевших.

Кроме того, за 6 июня зарегистрированы 357 бессимптомных носителей коронавирусной инфекции, не входящих в общую статистику:

город Нур-Султан - 141 (+43);

город Алматы - 95 (+25);

город Шымкент - 131 (+75);

Акмолинская область - 13 (+5);

Актюбинская область - 17 (+6);

Алматинская область - 73 (+13);

Атырауская область - 65 (+23);

Восточно-Казахстанская область - 48 (+17);

Жамбылская область - 16 (+4);

Западно-Казахстанская область - 136 (+57);

Карагандинская область - 102 (+25);

Костанайская область - 5 (+2);

Кызылординская область - 48 (+16);

Мангистауская область - 71 (+14);

Павлодарская область - 10 (+4);

Северо-Казахстанская область - 40 (+16);

Туркестанская область - 33 (+12).

Итого бессимптомных в Казахстане - 1044.

На сегодняшний день в Казахстане от коронавирусной инфекции вылечились 7135 человек, и 53 заразившихся скончались

При использовании информации, гиперссылка на информационное агентство Kazakhstan Today обязательна. Авторские права на материалы агентства