В Казахстане за сутки зарегистрировали 183 заболевших COVID-19 с симптомами и 357 бессимптомных

Нур-Султан. 7 июня. Kazakhstan Today - В Казахстане за сутки 6 июня зарегистрировали 183 заболевших COVID-19 с симптомами и 357 бессимптомных больных, передает Kazakhstan Today.
За прошедшие сутки в Казахстане выявлено 183 заболевших коронавирусной инфекцией. Прирост составил 1,5%", - сообщает coronavirus2020.kz.
В разрезе регионов:
город Нур-Султан - 38 (1,6%);
город Алматы - 29 (1,0%);
Карагандинская область - 24 (2,2%);
Западно-Казахстанская область - 21 (2,7%);
Павлодарская область - 15 (6,2%);
Актюбинская область - 13 (3,4%);
город Шымкент - 10 (1,1%);
Восточно-Казахстанская область - 8 (4,5%);
Атырауская область - 6 (0,5%);
Кызылординская область - 5 (1,1%);
Алматинская область - 4 (0,9%);
Туркестанская область - 3 (0,8%);
Костанайская область - 2 (1,0%);
Мангистауская область - 2 (0,6%);
Жамбылская область - 2 (0,5%);
Акмолинская область - 1 (0,6%).
Всего в стране выявлено 12 694 заболевших.
Кроме того, за 6 июня зарегистрированы 357 бессимптомных носителей коронавирусной инфекции, не входящих в общую статистику:
город Нур-Султан - 141 (+43);
город Алматы - 95 (+25);
город Шымкент - 131 (+75);
Акмолинская область - 13 (+5);
Актюбинская область - 17 (+6);
Алматинская область - 73 (+13);
Атырауская область - 65 (+23);
Восточно-Казахстанская область - 48 (+17);
Жамбылская область - 16 (+4);
Западно-Казахстанская область - 136 (+57);
Карагандинская область - 102 (+25);
Костанайская область - 5 (+2);
Кызылординская область - 48 (+16);
Мангистауская область - 71 (+14);
Павлодарская область - 10 (+4);
Северо-Казахстанская область - 40 (+16);
Туркестанская область - 33 (+12).
Итого бессимптомных в Казахстане - 1044.
На сегодняшний день в Казахстане от коронавирусной инфекции вылечились 7135 человек, и 53 заразившихся скончались.
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