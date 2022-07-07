В Казахстане за сутки зарегистрировали 360 новых случаев КВИ

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НУР-СУЛТАН. 7 ИЮЛЯ - В Казахстане за прошедшие сутки зарегистрировано 330 новых случаев заболевания коронавирусом с положительным ПЦР-тестом (КВИ+), с начала пандемии - 1 308 207 случаев заболевания, передает KAZAKHSTAN TODAY.

По данным Минздрава РК, за 5 июля выявлено 10 случаев заболевания пневмонией с признаками коронавируса (КВИ-).

На 7 июля лечение от КВИ продолжают получать 1734 человека (1677 КВИ+ и 57 КВИ-), из них в стационарах находятся 263 пациента, на амбулаторном уровне - 1471 пациент.

Из числа заболевших КВИ+ и КВИ- находятся: в тяжелом состоянии - 12 пациентов, в состоянии крайней степени тяжести и на аппарате ИВЛ пациентов нет.

В Казахстане на 7 июля I компонентом провакцинировано 9 529 403 человека, II компонентом - 9 313 379 человек. Ревакцинировано 4 842 125 человек.