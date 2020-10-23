В Казахстане за сутки зарегистрирован 181 случай заболевания коронавирусной пневмонией

Нур-Султан. 22 октября. Kazakhstan Today - В Казахстане за прошедшие сутки зарегистрирован 181 случай заболевания коронавирусной пневмонией, передает Kazakhstan Today.

За прошедшие сутки зафиксирован 181 случай заболевания пневмонией с признаками коронавирусной инфекции, 2 летальных исхода и 45 человек выздоровели, сообщает портал coronavirus2020.kz.

Всего с 1 августа зарегистрировано: заболевших - 36 381, летальных случаев - 390, выздоровевших - 28 363 человека.





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