Нур-Султан. 14 октября. Kazakhstan Today - В Казахстане за сутки зарегистрирован 321 случай заболевания коронавирусной пневмонией, передает Kazakhstan Today.

За прошедшие сутки зафиксирован 321 случай заболевания пневмонией с признаками коронавирусной инфекции, 3 летальных исхода и 269 человек выздоровели, сообщает портал coronavirus2020.kz.

Всего с 1 августа зарегистрировано: заболевших - 35 234, летальных случаев - 373, выздоровевших - 27 978 человек.





При использовании информации, гиперссылка на информационное агентство Kazakhstan Today обязательна. Авторские права на материалы агентства