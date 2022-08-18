В Казахстане за сутки зарегистрировано 1104 новых случая заболевания COVID-19

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НУР-СУЛТАН. 17 АВГУСТА - В Казахстане за прошедшие сутки зарегистрировано 1104 новых случая заболевания коронавирусной инфекцией с положительным результатом ПЦР-теста (КВИ+), с начала пандемии в стране подтвержден 1 379 791 случай заболевания, передает KAZAKHSTAN TODAY.
По данным МВК по нераспространению коронавируса, новые случаи выявлены:
в городе Нур-Султане - 236,
в городе Алматы - 88,
в городе Шымкенте - 11,
в Акмолинской области - 78,
в Актюбинской области - 61,
в Алматинской области - 6,
в Жетысуской области - 29,
в Атырауской области - 27,
в ВКО - 31,
в Абайской области - 12,
в Жамбылской области - 6,
в ЗКО - 105,
в Карагандинской области - 137,
в Улытауской области - 4,
в Костанайской области - 85,
в Кызылординской области - 27,
в Мангистауской области - 31,
в Павлодарской области - 71,
в СКО - 49,
в Туркестанской области - 10.
Все регионы находятся в "зеленой" зоне.
В Казахстане за сутки 1431 человек выздоровел от коронавирусной инфекции, с начала пандемии выздоровело 1 344 462 человека.
На 16 августа 2022 года в Казахстане 1-м компонентом против коронавирусной инфекции провакцинировано 9 573 638 человек, 2-м компонентом провакцинировано 9 352 984 человека. Ревакцинировано - 5 340 536 человек.
За 15 августа зарегистрировано 17 случаев заболевания пневмонией с признаками коронавируса (КВИ-).
На 17 августа лечение от КВИ продолжают получать 21 957 человек (21 656 КВИ+ и 301 КВИ-), из них в стационарах находится - 1 058 пациентов, на амбулаторном уровне - 20 899 пациентов.
Из числа заболевших КВИ+ и КВИ- находятся: в тяжелом состоянии - 37 пациентов, в состоянии крайней степени тяжести - 6 пациентов, на аппарате ИВЛ - 4 пациента.