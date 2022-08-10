В Казахстане за сутки зарегистрировано 1128 новых случаев коронавируса

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НУР-СУЛТАН. 9 АВГУСТА - В Казахстане за прошедшие сутки зарегистрировано 1128 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией с положительным результатом ПЦР-теста, с начала пандемии в стране подтверждено 1 369 333 случая заболевания, передает KAZAKHSTAN TODAY.
По данным МВК по нераспространению коронавируса, новые случаи выявлены:
в городе Нур-Султане - 335,
в городе Алматы - 200,
в городе Шымкенте - 9,
в Акмолинской области - 65,
в Актюбинской области - 13,
в Алматинской области - 17,
в Жетысуской области - 40,
в Атырауской области - 7,
в ВКО - 17,
в Абайской области - 27,
в Жамбылской области - 23,
в ЗКО - 34,
в Карагандинской области - 197,
в Улытауской области - 17,
в Костанайской области - 8,
в Кызылординской области - 13,
в Мангистауской области - 8,
в Павлодарской области - 80,
в СКО - 11,
в Туркестанской области - 7.
В "желтой" зоне находится Нур-Султан, остальные регионы в "зеленой" зоне.
На 8 августа 2022 года в Казахстане 1-м компонентом против коронавирусной инфекции провакцинировано 9 564 853 человека, 2-м компонентом провакцинировано 9 343 827 человек. Ревакцинировано 5 168 456 человек.
В Казахстане за сутки 1691 человек выздоровел от коронавирусной инфекции, всего с начала пандемии выздоровели 1 329 423 человека.
За 7 августа зарегистрирован 1 случай заболевания пневмонией с признаками коронавируса (КВИ-).
7 августа 2 человека скончались от КВИ+.
На 9 августа лечение от КВИ продолжают получать 26 548 человек (26 239 КВИ+ и 309 КВИ-), из них в стационарах находится - 1456 пациентов, на амбулаторном уровне - 25 092 пациента.
Из числа заболевших КВИ+ и КВИ- находятся: в тяжелом состоянии - 31 пациент, в состоянии крайней степени тяжести - 8 пациентов, на аппарате ИВЛ - 5 пациентов.