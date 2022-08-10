В Казахстане за сутки зарегистрировано 1128 новых случаев коронавируса

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НУР-СУЛТАН. 9 АВГУСТА - В Казахстане за прошедшие сутки зарегистрировано 1128 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией с положительным результатом ПЦР-теста, с начала пандемии в стране подтверждено 1 369 333 случая заболевания, передает KAZAKHSTAN TODAY.

По данным МВК по нераспространению коронавируса, новые случаи выявлены:

в городе Нур-Султане - 335,

в городе Алматы - 200,

в городе Шымкенте - 9,

в Акмолинской области - 65,

в Актюбинской области - 13,

в Алматинской области - 17,

в Жетысуской области - 40,

в Атырауской области - 7,

в ВКО - 17,

в Абайской области - 27,

в Жамбылской области - 23,

в ЗКО - 34,

в Карагандинской области - 197,

в Улытауской области - 17,

в Костанайской области - 8,

в Кызылординской области - 13,

в Мангистауской области - 8,

в Павлодарской области - 80,

в СКО - 11,

в Туркестанской области - 7.

В "желтой" зоне находится Нур-Султан, остальные регионы в "зеленой" зоне.

На 8 августа 2022 года в Казахстане 1-м компонентом против коронавирусной инфекции провакцинировано 9 564 853 человека, 2-м компонентом провакцинировано 9 343 827 человек. Ревакцинировано 5 168 456 человек.

В Казахстане за сутки 1691 человек выздоровел от коронавирусной инфекции, всего с начала пандемии выздоровели 1 329 423 человека.

За 7 августа зарегистрирован 1 случай заболевания пневмонией с признаками коронавируса (КВИ-).

7 августа 2 человека скончались от КВИ+.

На 9 августа лечение от КВИ продолжают получать 26 548 человек (26 239 КВИ+ и 309 КВИ-), из них в стационарах находится - 1456 пациентов, на амбулаторном уровне - 25 092 пациента.

Из числа заболевших КВИ+ и КВИ- находятся: в тяжелом состоянии - 31 пациент, в состоянии крайней степени тяжести - 8 пациентов, на аппарате ИВЛ - 5 пациентов.