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В Казахстане за сутки зарегистрировано 114 новых случаев заболевания коронавирусом

23.09.2022, 09:00 2801
АСТАНА. 23 СЕНТЯБРЯ - В Казахстане за прошедшие сутки зарегистрировано 114 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией с положительным результатом ПЦР-теста, всего в стране с начала пандемии подтверждено 1 392 999 случаев заболевания, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
По данным Комитета санитарно-эпидемиологического контроля, в Казахстане за сутки зарегистрировано 114 новых случаев заболевания коронавирусом, из них:
 
в городе Астане - 16, 
 
в городе Алматы - 15, 
 
в городе Шымкенте - 1, 
 
в Акмолинской области - 17, 
 
в Актюбинской области - 3, 
 
в Алматинской области - 1,
 
в Жетысуской области - 0,
 
в Атырауской области - 2, 
 
в Восточно-Казахстанской области - 3,
 
в Абайской области - 2,
 
в Жамбылской области - 3, 
 
в Западно-Казахстанской области - 9,
 
в Карагандинской области - 17,
 
в Улытауской области - 7,
 
в Костанайской области - 13, 
 
в Кызылординской области - 0, 
 
в Мангистауской области - 0, 
 
в Павлодарской области - 2, 
 
в Северо-Казахстанской области - 3, 
 
в Туркестанской области - 0.
 
В Казахстане за сутки 2465 человек выздоровели от коронавирусной инфекции, с начала пандемии в стране выздоровело 1 372 996 человек.
 
На 23 сентября лечение от КВИ продолжают получать 6449 человек (6 313 КВИ+ и 136 КВИ-), из них в стационарах находится - 136 пациентов, на амбулаторном уровне - 6313 пациентов.
 
Из числа заболевших КВИ+ и КВИ- находятся: в тяжелом состоянии - 4 пациентa, в состоянии крайней степени тяжести - 5 пациентов, на аппарате ИВЛ - 1 пациент.
 
На 21 сентября в республике выявлено 7 случаев заболевания пневмонией с признаками коронавируса (КВИ-). 1 человек скончался от КВИ-.
 

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В Казахстане увеличилось количество заболевших COVID-19

22.09.2022, 08:45 6846
В Казахстане увеличилось количество заболевших COVID-19
Фото: pixabay.com
АСТАНА. 22 СЕНТЯБРЯ - В Казахстане за прошедшие сутки зарегистрирован 151 новый случай заболевания коронавирусной инфекцией с положительным результатом ПЦР-теста, всего в стране с начала пандемии подтверждено 1 392 885 случаев заболевания, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
По данным Комитета санитарно-эпидемиологического контроля, новые случаи выявлены:
 
в городе Астане - 16, 
 
в городе Алматы - 13, 
 
в городе Шымкенте - 1, 
 
в Акмолинской области - 35, 
 
в Актюбинской области - 9, 
 
в Алматинской области - 1,
 
в Жетысуской области - 2,
 
в Атырауской области - 2, 
 
в ВКО - 8, 
 
в Абайской области - 4,
 
в Жамбылской области - 1, 
 
в ЗКО - 10, 
 
в Карагандинской области - 12, 
 
в Улытауской области - 4,
 
в Костанайской области - 14, 
 
в Кызылординской области - 0, 
 
в Мангистауской области - 1, 
 
в Павлодарской области - 5, 
 
в СКО - 11, 
 
в Туркестанской области - 2. 
 
На 22 сентября лечение от КВИ продолжают получать 8805 человек (8 664 КВИ+ и 141 КВИ-), из них в стационарах находится 148 пациентов, на амбулаторном уровне - 8657 пациентов.
 
Из числа заболевших КВИ+ и КВИ- находятся: в тяжелом состоянии - 3 пациентa, в состоянии крайней степени тяжести - 4 пациента, на аппарате ИВЛ - 2 пациента.
 
В Казахстане за сутки 2672 человека выздоровели от коронавирусной инфекции, с начала пандемии всего в стране выздоровел 1 370 531 человек.
 
За 20 сентября в республике выявлено 3 случая заболевания пневмонией с признаками коронавируса (КВИ-). Летальных случаев не зарегистрировано.
 

В Казахстане за сутки выявлено 116 заболевших коронавирусом

21.09.2022, 08:59 11561
АСТАНА. 21 СЕНТЯБРЯ - В Казахстане за прошедшие сутки зарегистрировано 116 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией с положительным результатом ПЦР-теста (КВИ+), всего в стране с начала пандемии подтверждено 1 392 734 случая заболевания, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
По данным Комитета санитарно-эпидемиологического контроля, новые случаи выявлены:
 
в городе Астане - 17, 
 
в городе Алматы - 12, 
 
в городе Шымкенте - 1, 
 
в Акмолинской области - 12, 
 
в Актюбинской области - 3, 
 
в Алматинской области - 1,
 
в Жетысуской области - 3,
 
в Атырауской области - 1, 
 
в ВКО - 7, 
 
в Абайской области - 0,
 
в Жамбылской области - 0, 
 
в ЗКО - 9, 
 
в Карагандинской области - 28, 
 
в Улытауской области - 3,
 
в Костанайской области - 7, 
 
в Кызылординской области - 0, 
 
в Мангистауской области - 5, 
 
в Павлодарской области - 2, 
 
в СКО - 5, 
 
в Туркестанской области - 0. 
 
На 21 сентября лечение от КВИ продолжают получать 11 355 человек (11 185 КВИ+ и 170 КВИ-), из них в стационарах находится 142 пациента, на амбулаторном уровне - 11 213 пациентов.
 
Из числа заболевших КВИ+ и КВИ- находятся: в тяжелом состоянии - 5 пациентов, в состоянии крайней степени тяжести - 3 пациента, на аппарате ИВЛ - 2 пациента.
 
За 19 сентября выявлено 5 случаев заболевания пневмонией с признаками коронавируса (КВИ-). Летальных случаев не зарегистрировано.
 

В Казахстане за сутки зарегистрировано 64 новых случая заболевания COVID-19

20.09.2022, 08:45 17291
В Казахстане за сутки зарегистрировано 64 новых случая заболевания COVID-19
Фото: pixabay.com
АСТАНА. 20 СЕНТЯБРЯ - В Казахстане за прошедшие сутки зарегистрировано 64 новых случая заболевания коронавирусной инфекцией с положительным результатом ПЦР-теста, всего в стране с начала пандемии подтверждено 1 392 618 случаев заболевания, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
По данным Комитета санитарно-эпидемиологического контроля, новые случаи выявлены:
 
в городе Астане - 15, 
 
в городе Алматы - 14, 
 
в городе Шымкенте - 2, 
 
в Акмолинской области - 2, 
 
в Актюбинской области - 2, 
 
в Алматинской области - 0,
 
в Жетысуской области - 0,
 
в Атырауской области - 4, 
 
в ВКО - 2, 
 
в Абайской области - 2,
 
в Жамбылской области - 0, 
 
в ЗКО - 3, 
 
в Карагандинской области - 6, 
 
в Улытауской области - 3,
 
в Костанайской области - 5, 
 
в Кызылординской области - 0, 
 
в Мангистауской области - 2, 
 
в Павлодарской области - 2, 
 
в СКО - 0, 
 
в Туркестанской области - 0. 
 
На 19 сентября 2022 года в Казахстане 1-м компонентом против коронавирусной инфекции провакцинировано 9 591 922 человека, 2-м компонентом провакцинировано 9 383 596 человек.
 
В Казахстане за сутки 502 человека выздоровели от коронавирусной инфекции, с начала пандемии в стране выздоровело 1 366 147 человек.
 
На 20 сентября лечение от КВИ продолжают получать 12 997 человек (12 781 КВИ+ и 216 КВИ-), из них в стационарах находится 171 пациент, на амбулаторном уровне - 12 826 пациентов.
 
Из числа заболевших КВИ+ и КВИ- находятся: в тяжелом состоянии - 5 пациентов, в состоянии крайней степени тяжести - 4 пациента, на аппарате ИВЛ - 1 пациент.
 

В Казахстане за сутки зарегистрировано 49 случаев заболевания коронавирусом

19.09.2022, 08:52 22901
АСТАНА. 19 СЕНТЯБРЯ - В Казахстане за сутки зарегистрировано 49 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией с положительным результатом ПЦР-теста, всего в стране с начала пандемии подтверждено 1 392 554 случая заболевания, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
По данным Комитета санитарно-эпидемиологического контроля, новые случаи выявлены:
 
в городе Астане - 19, 
 
в городе Алматы - 11, 
 
в городе Шымкенте - 0, 
 
в Акмолинской области - 3, 
 
в Актюбинской области - 0, 
 
в Алматинской области - 0,
 
в Жетысуской области - 1,
 
в Атырауской области - 0, 
 
в ВКО - 0, 
 
в Абайской области - 0,
 
в Жамбылской области - 0, 
 
в ЗКО - 0, 
 
в Карагандинской области - 7, 
 
в Улытауской области - 0,
 
в Костанайской области - 4, 
 
в Кызылординской области - 0, 
 
в Мангистауской области - 0, 
 
в Павлодарской области - 2, 
 
в СКО - 1, 
 
в Туркестанской области - 1. 
 
По данным Минздрава, на 19 сентября лечение от КВИ продолжают получать 13 442 человека (13 219 КВИ+ и 223 КВИ-), из них в стационарах находится 214 пациентов, на амбулаторном уровне - 13 228 пациентов.
 
Из числа заболевших КВИ+ и КВИ- находятся: в тяжелом состоянии - 9 пациентов, в состоянии крайней степени тяжести - 3 пациента, на аппарате ИВЛ - 1 пациент.
 
В Казахстане за сутки 517 человек выздоровели от коронавирусной инфекции, с начала пандемии в стране выздоровело 1 365 645 человек.
 
На 18 сентября 2022 года в Казахстане 1-м компонентом против коронавирусной инфекции провакцинировано 9 591 895 человек, 2-м компонентом провакцинировано 9 383 507 человек. Ревакцинировано 5 509 028 человек.
 

В Казахстане за сутки зарегистрировано 100 новых случаев заболевания COVID-19

18.09.2022, 09:14 31436
В Казахстане за сутки зарегистрировано 100 новых случаев заболевания COVID-19
Фото: pixabay.com
АСТАНА. 18 СЕНТЯБРЯ - В Казахстане за прошедшие сутки зарегистрировано 100 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией с положительным результатом ПЦР-теста (КВИ+), с начала пандемии в стране подтверждено 1 392 505 случаев заболевания, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 
По данным Комитета санитарно-эпидемиологического контроля, новые случаи выявлены: 
 
в городе Нур-Султане - 21, 
 
в городе Алматы - 13, 
 
в городе Шымкенте - 0, 
 
в Акмолинской области - 6, 
 
в Актюбинской области - 6, 
 
в Алматинской области - 0, 
 
в Жетысуской области - 0, 
 
в Атырауской области - 2, 
 
в ВКО - 0, 
 
в Абайской области - 0, 
 
в Жамбылской области - 0, 
 
в ЗКО - 10, 
 
в Карагандинской области -15, 
 
в Улытауской области - 4, 
 
в Костанайской области - 11, 
 
в Кызылординской области - 1, 
 
в Мангистауской области - 2, 
 
в Павлодарской области - 2, 
 
в СКО - 4, 
 
в Туркестанской области - 3. 
 
В Казахстане за сутки 577 человек выздоровели от коронавирусной инфекции. 
 
На 17 сентября 2022 года в Казахстане первым компонентом против коронавирусной инфекции вакцинировано 9 591 788 человек, вторым компонентом вакцинировано 9 383 170 человек. 
 
На 18 сентября лечение от КВИ продолжают получать 13 916 человек (13 690 КВИ+ и 229 КВИ-), из них в стационарах находятся 214 пациентов, на амбулаторном уровне - 13 702 пациента, информирует Минздрав РК. 
 
Из числа заболевших КВИ+ и КВИ- находятся: в тяжелом состоянии - 9 пациентов, в состоянии крайней степени тяжести - 3 пациента, на аппарате ИВЛ - 1 пациент. 
 

В Казахстане продолжается спад заболеваемости коронавирусом

17.09.2022, 09:13 35836
НУР-СУЛТАН. 17 СЕНТЯБРЯ - В Казахстане за прошедшие сутки зарегистрировано 146 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией с положительным результатом ПЦР-теста (КВИ+), с начала пандемии в стране подтверждено 1 392 405 случаев заболевания, передает KAZAKHSTAN TODAY. 

По информации Министерства здравоохранения РК, 15 сентября выявлено 11 случаев пневмонии с признаками коронавирусной инфекции.
 
На 17 сентября лечение от КВИ продолжают получать 14 386 человек (-14 164+ и 222 КВИ-), из них в стационарах находится 214 пациентов, на амбулаторном уровне - 14 172 пациента.
 
Из числа заболевших КВИ+ и КВИ- в тяжелом состоянии находятся 9 пациентов, в состоянии крайней степени тяжести - 3 пациента, на аппарате ИВЛ - 3 пациента.

По состоянию на 16 сентября в Казахстане первым компонентом  против коронавирусной инфекции вакцинировано 9 591 444 человека, вторым компонентом - 9 382 245 человек.
 

В Казахстане за сутки зарегистрировано 150 новых случаев заболевания COVID-19

16.09.2022, 08:50 39971
НУР-СУЛТАН. 16 СЕНТЯБРЯ - В Казахстане за прошедшие сутки зарегистрировано 150 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией с положительным результатом ПЦР-теста (КВИ+), с начала пандемии в стране подтверждено 1 392 259 случаев заболевания, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 
По данным Комитета санитарно-эпидемиологического контроля, новые случаи выявлены:
 
в городе Нур-Султане - 29, 
 
в городе Алматы - 16, 
 
в городе Шымкенте - 0, 
 
в Акмолинской области - 24, 
 
в Актюбинской области - 6, 
 
в Алматинской области - 0,
 
в Жетысуской области - 1,
 
в Атырауской области - 3, 
 
в ВКО - 2, 
 
в Абайской области - 1,
 
в Жамбылской области - 0, 
 
в ЗКО - 14, 
 
в Карагандинской области - 17, 
 
в Улытауской области - 4,
 
в Костанайской области - 16, 
 
в Кызылординской области - 2, 
 
в Мангистауской области - 3, 
 
в Павлодарской области - 5, 
 
в СКО - 6, 
 
в Туркестанской области - 1. 
 
В Казахстане за сутик 394 человека выздоровели от коронавирусной инфекции, всего в стране с начала пандемии выздоровели 1 364 155 человек.
 
По состоянию на утро 15 сентября 2022 года в Казахстане 1-м компонентом против коронавирусной инфекции провакцинирован 9 591 071 человек, 2-м компонентом провакцинировано 9 381 317 человек. Ревакцинировано 5 503 519 человек.
 
На 16 сентября лечение от КВИ продолжают получать 14 630 человек (14 414 КВИ+ и 216 КВИ-), из них в стационарах находится 221 пациент, на амбулаторном уровне - 14 409 пациентов.
 
Из числа заболевших КВИ+ и КВИ- находятся: в тяжелом состоянии - 8 пациентов, в состоянии крайней степени тяжести - 3 пациента, на аппарате ИВЛ - 3 пациента.
 
За 14 сентября в Казахстане выявлено 6 случаев заболевания пневмонией с признаками коронавируса (КВИ-). 1 человек скончался от КВИ+.
 

В Казахстане за сутки 177 человек заболели коронавирусом

15.09.2022, 08:35 41656
НУР-СУЛТАН. 15 СЕНТЯБРЯ - В Казахстане за прошедшие сутки зарегистрировано 177 новых случаев заболевания коронавирусом с положительным ПЦР-тестом (КВИ+), с начала пандемии зарегистрировано 1 392 109 случаев заболевания, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
По данным Минздрава, на 15 сентября лечение от КВИ продолжают получать 14 869 человек (14 659 КВИ+ и 210 КВИ-), из них в стационарах находятся 218 пациентов, на амбулаторном уровне - 14 651 пациент.
 
Из числа заболевших КВИ+ и КВИ- находятся: в тяжелом состоянии - 9 пациентов, в состоянии крайней степени тяжести - 4 пациента, на аппарате ИВЛ - 3 пациента.
 
За 13 сентября выявлено 4 случая заболевания пневмонией с признаками коронавируса (КВИ-). Летальных случаев не зарегистрировано.
 
В Казахстане на 15 сентября против коронавируса I компонентом провакцинировано 10 829 970 человек, II компонентом - 10 581 469 человек. Ревакцинировано 5 500 917 человек.
 

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