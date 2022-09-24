АСТАНА. 23 СЕНТЯБРЯ - В Казахстане за прошедшие сутки зарегистрировано 114 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией с положительным результатом ПЦР-теста, всего в стране с начала пандемии подтверждено 1 392 999 случаев заболевания, передает KAZAKHSTAN TODAY.
По данным Комитета санитарно-эпидемиологического контроля, в Казахстане за сутки зарегистрировано 114 новых случаев заболевания коронавирусом, из них:
в городе Астане - 16,
в городе Алматы - 15,
в городе Шымкенте - 1,
в Акмолинской области - 17,
в Актюбинской области - 3,
в Алматинской области - 1,
в Жетысуской области - 0,
в Атырауской области - 2,
в Восточно-Казахстанской области - 3,
в Абайской области - 2,
в Жамбылской области - 3,
в Западно-Казахстанской области - 9,
в Карагандинской области - 17,
в Улытауской области - 7,
в Костанайской области - 13,
в Кызылординской области - 0,
в Мангистауской области - 0,
в Павлодарской области - 2,
в Северо-Казахстанской области - 3,
в Туркестанской области - 0.
В Казахстане за сутки 2465 человек выздоровели от коронавирусной инфекции, с начала пандемии в стране выздоровело 1 372 996 человек.
На 23 сентября лечение от КВИ продолжают получать 6449 человек (6 313 КВИ+ и 136 КВИ-), из них в стационарах находится - 136 пациентов, на амбулаторном уровне - 6313 пациентов.
Из числа заболевших КВИ+ и КВИ- находятся: в тяжелом состоянии - 4 пациентa, в состоянии крайней степени тяжести - 5 пациентов, на аппарате ИВЛ - 1 пациент.
На 21 сентября в республике выявлено 7 случаев заболевания пневмонией с признаками коронавируса (КВИ-). 1 человек скончался от КВИ-.