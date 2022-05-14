В Казахстане за сутки зарегистрировано 11 новых случаев заболевания коронавирусом

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За прошедшие сутки зарегистрировано 11 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией, из них: в городе Нур-Султане - 2, в городе Алматы - 7, в ВКО - 1, в ЗКО - 1.
11 мая выявлено 9 случаев заболевания пневмонией с признаками коронавируса (КВИ-).
Летальных случаев не зарегистрировано.
На 13 мая лечение от КВИ продолжают получать 1102 человека (480 КВИ+ и 622 КВИ-), из них в стационарах находятся - 66 пациентов, на амбулаторном уровне - 1036 пациентов.
Из числа заболевших КВИ+ и КВИ- находятся: в тяжелом состоянии - 11 пациентов, в состоянии крайней степени тяжести - 0 пациентов, на аппарате ИВЛ - 1 пациент.
В Казахстане на 13 мая I компонентом провакцинировано 9 491 182 человека, II компонентом - 9 259 182 человека. Ревакцинировано - 4 137 805 человек.