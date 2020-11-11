Нур-Султан. 10 ноября. Kazakhstan Today - В Казахстане за сутки зарегистрировано 11 случаев заболевания коронавирусной пневмонией, передает Kazakhstan Today.

За прошедшие сутки зафиксировано 11 случаев заболевания пневмонией с признаками коронавирусной инфекции, 1 летальный исход и 21 человек выздоровел.

Всего с 1 августа зарегистрировано: заболевших - 39 115, летальных случаев - 410, выздоровевших - 29 203 человек.





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