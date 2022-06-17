В Казахстане за сутки зарегистрировано 13 новых случаев COVID-19

НУР-СУЛТАН. 16 ИЮНЯ - В Казахстане за прошедшие сутки зарегистрировано 13 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией с положительным результатом ПЦР-теста (КВИ+), с начала пандемии подтверждено 1 305 900 случаев заболевания, передает KAZAKHSTAN TODAY.

Новые случаи выявлены: в Нур-Султане - 6, в Алматы - 6, в Алматинской области - 1, сообщает МВК по нераспространению COVID-19.

14 июня выявлено 4 случая заболевания пневмонией с признаками коронавируса (КВИ-). Летальных случаев не зарегистрировано.

На 16 июня лечение от КВИ продолжают получать 169 человек (–124 и 45 КВИ-), из них в стационарах находятся 32 пациента, на амбулаторном уровне - 132 пациентa.

Из числа заболевших КВИ+ и КВИ- находятся: в тяжелом состоянии - 5 пациентов, в состоянии крайней степени тяжести - 0 пациентов, на аппарате ИВЛ - 1 пациент.

На 16 июня в Казахстане I компонентом провакцинированы 9 516 759 человек, II компонентом - 9 295 377 человек. Ревакцинированы 4 753 630 человек.