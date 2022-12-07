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В Казахстане за сутки зарегистрировано 140 случаев заболевания коронавирусом

06.12.2022, 09:45 4221
Лечение от КВИ продолжают получать 1374 человека
Астана. 6 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - В Казахстане за прошедшие сутки зарегистрировано 140 случаев заболевания коронавирусом с положительным ПЦР-тестом (КВИ+), с начала пандемии - 1 397 667 случаев заболевания.

По данным Минздрава РК, на 6 декабря лечение от КВИ продолжают получать 1374 человека (1183 КВИ+ и 191 КВИ-), из них в стационарах находится 191 пациент, на амбулаторном уровне - 1183 пациента.

Из числа заболевших КВИ+ и КВИ- находятся: в тяжелом состоянии - 5 пациентов, в состоянии крайней степени тяжести - 3 пациентов, на аппарате ИВЛ - 4 пациента.

I компонентом вакцины против коронавируса провакцинировано 10 849 289 человек, II компонентом - 10 613 754 человека. Ревакцинировано 5 669 940 человек.
 

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В Пекине ослабили антиковидные ограничения

06.12.2022, 20:46 2226
Ожидается, что власти Китая объявят о 10 новых мерах по смягчению ковидных ограничений
Пекин. 6 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - Жителям Пекина разрешили ходить в парки, супермаркеты, офисы и аэропорты без отрицательного результата теста на COVID-19.

Как сообщает Reuters, ожидается, что власти Китая объявят о 10 новых мерах по смягчению ковидных ограничений. Помимо прочего, заболевание может быть понижено с нынешней высшей категории инфекционных заболеваний A до менее строгой категории B. Также гражданам Китая с положительным результатом на коронавирус разрешат домашний карантин.

Ослабление антиковидных мер происходит на фоне многодневных массовых протестов в Китае.
 

В Казахстане впервые за месяц зарегистрирован летальный случай от коронавирусной пневмонии

05.12.2022, 08:33 9046
Лечение от коронавируса продолжают получать более тысячи человек
Астана. 5 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - В Казахстане за прошедшие сутки зарегистрировано 114 случаев заболевания коронавирусом с положительным ПЦР-тестом (КВИ+), с начала пандемии - 1 397 527 случаев заболевания.

По данным Минздрава РК, на 5 декабря лечение от КВИ продолжают получать 1364 человека (1214 КВИ+ и 197 КВИ-), из них в стационарах находится 176 пациентов, на амбулаторном уровне - 1235 пациентов.

Из числа заболевших КВИ+ и КВИ- находятся: в тяжелом состоянии - 7 пациентов, в состоянии крайней степени тяжести - 3 пациента, на аппарате ИВЛ - 3 пациентa.

За 3 декабря выявлено 3 случая заболевания пневмонией с признаками коронавируса (КВИ-). Зарегистрирован один летальный случай от КВИ-.
 

В Казахстане за сутки зарегистрировали более 160 случаев КВИ

04.12.2022, 13:06 13466
На 4 декабря лечение от коронавируса продолжают получать 1364 человека
Астана. 4 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - За сутки в Казахстане COVID-19 заразились 167 человек, сообщает пресс-служба Минздрава РК.

На 4 декабря лечение от коронавируса продолжают получать 1364 человека. Из них 1166 человек заразились КВИ+; 198 пациентов - КВИ-. В стационарах находятся 176 пациентов, на амбулаторном уровне - 1188.

Из числа заболевших в тяжелом состоянии находятся 6 пациентов, в состоянии крайней степени тяжести - 4 пациента, на аппарате ИВЛ - 3 пациентa.

С 13 марта 2020 по 3 декабря 2022 года в Казахстане коронавирусом заразились 1 406 809 человек. За тот же период в стране от болезни умерли 19 053 человека.

Напомним, по итогам последнего секвенирования в республике установлена циркуляция варианта штамма омикрон BQ.1.1 (цербер) в 0,5%, в 99,5% - другие варианты штамма омикрон. О симптомах нового штамма коронавируса цербер рассказали в Минздраве.
 

Лечение от коронавируса продолжают получать более 1300 человек

03.12.2022, 09:44 20946
Из них в стационарах находится 176 пациентов, на амбулаторном уровне - 1127 пациентов
Астана. 3 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - На 3 декабря лечение от КВИ продолжают получать 1303 человека (-1 116+ и 187 КВИ-), из них в стационарах находится 176 пациентов, на амбулаторном уровне - 1127 пациентов, сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения.

Из числа заболевших КВИ+ и КВИ- находятся:

  • в тяжелом состоянии - 7 пациентов;
  • в состоянии крайней степени тяжести - 3 пациента;
  • на аппарате ИВЛ - 3 пациента.

Всего с 13 марта 2020 года в Казахстане зарегистрировано 1 397 257 случаев заболевания коронавирусной инфекцией.

Ранее в Минздраве рассказали о симптомах нового штамма коронавируса цербер.
 

О симптомах нового штамма коронавируса цербер рассказали в Минздраве

02.12.2022, 14:23 24881
О симптомах нового штамма коронавируса цербер рассказали в Минздраве
Фото: telegram/CSEC
Способом защиты от инфекции является завершенный курс вакцинации и ревакцинации против COVID-19
Астана. 2 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - В Казахстане в результате полногеномного секвенирования установлена циркуляция коронавирусной инфекции вируса штамма омикрон, из них в 0,5% обнаружена субгенетическая линия цербер, сообщили в Комитете санитарно-эпидемиологического контроля Министерства здравоохранения РК.

По данным комитета, мутировавший цербер в настоящее время выявлен в более чем 65 странах, в том числе в Российской Федерации, США и странах Европы.

Симптомы нового штамма цербер не сильно отличаются от предыдущих подвидов омикрона. Болезнь чаще всего протекает в легкой форме в виде острого респираторного заболевания. Может быть повышенная температура, суставные боли, небольшой насморк, слабость, у некоторых случаются кишечные расстройства. Штамм отличается повышенной заразностью, но при этом не представляет особой опасности", - отметили в ведомстве.


Диагностика и лечение больных не отличаются от других штаммов COVID-19. Способом защиты от инфекции является завершенный курс вакцинации и ревакцинации против COVID-19.

Работа по определению и мониторингу вируса SARS-CoV-2 будет продолжена.

Распространение нового вируса прокомментировала также министр здравоохранения Ажар Гиният, выступая перед журналистами в кулуарах сената. По ее словам, в ноябре по сравнению с октябрем заболеваемость коронавирусом выросла в 1,6 раза, при этом зафиксировано много случаев бессимптомного течения заболевания.

На сегодняшний день в больницах находятся 100 пациентов. В основном пожилые и непривитые пациенты. 10 из них - тяжелобольные", - проинформировала министр.

 

В Казахстане увеличилось число заболевших пневмонией с признаками коронавируса

02.12.2022, 09:55 26266
За сутки 162 человека заболели коронавирусом с положительным ПЦР-тестом
Астана. 2 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - В Казахстане за прошедшие сутки зарегистрировано 162 случая заболевания коронавирусом с положительным ПЦР-тестом (КВИ+), с начала пандемии - 1 397 084 случая заболевания. Об этом сообщает Министерство здравоохранения РК.

Кроме того, отмечается рост числа случаев заболевания пневмонией с признаками коронавируса (КВИ-). За 30 ноября было выявлено 38 случаев пневмонии. Летальных случаев не зарегистрировано.

На 2 декабря лечение от КВИ продолжают получать 1205 человек (1023 КВИ+ и 182 КВИ-), из них в стационарах находится 172 пациента, на амбулаторном уровне - 1033 пациента.

Из числа заболевших КВИ+ и КВИ- находятся: в тяжелом состоянии - 8 пациентов, в состоянии крайней степени тяжести - 2 пациента, на аппарате ИВЛ - 2 пациента.

I компонентом вакцины против коронавируса провакцинировано 10 848 224 человека, II компонентом - 10 613 150 человек. Ревакцинировано 5 666 112 человек.

По информации Минздрава, в Казахстане в результате полногеномного секвенирования установлена циркуляция коронавирусной инфекции вируса штамма омикрон, из них в 0,5% обнаружена субгенетическая линия цербер.

Мутировавший штамм цербер в настоящее время выявлен в более чем 65 странах, в том числе в Российской Федерации, США, странах Европы.

Симптомы нового штамма цербер не сильно отличаются от предыдущих подвидов омикрона. Болезнь чаще всего протекает в легкой форме в виде острого респираторного заболевания. Может быть повышенная температура, суставные боли, небольшой насморк, слабость, у некоторых случаются кишечные расстройства. Штамм отличается повышенной заразностью, но при этом не представляет особой опасности.
 

Штамм коронавируса цербер циркулирует в Казахстане

01.12.2022, 10:58 31401
За месяц заболеваемость коронавирусом выросла в 1,6 раза
Астана. 1 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - По итогам последнего секвенирования в республике установлена циркуляция варианта штамма омикрон BQ.1.1 (цербер) в 0,5%, в 99,5% - другие варианты штамма омикрон. Данные были озвучены на заседании межведомственной комиссии по недопущению распространения коронавирусной инфекции на территории Республики Казахстан.

В ноябре по сравнению с октябрем заболеваемость выросла в 1,6 раз (с 453 до 725 случаев в неделю). Как отметила вице-министр здравоохранения Айжан Есмагамбетова, число тестирований на COVID-19 снизилось, так как заболевание стало протекать легче, многие переносят, не обращаясь за медпомощью, сообщает пресс-служба правительства.

Во всех регионах показатель репродуктивности инфекции выше единицы, что свидетельствует об активной циркуляции и распространении вируса среди населения. В разрезе регионов за последний месяц в 3 регионах страны - Алматы, Астане и Карагандинской области отмечается рост заболеваемости еженедельно до 2,2 раза. Также в 5 регионах (Акмолинская, Атырауская, Жамбылская, Улытауская области, Шымкенте) с последней недели наблюдается постепенный рост заболеваемости до 3,5 раза за неделю", - проинформировали в кабмине.


В целях обеспечения населения вакцинацией против коронавирусной инфекции в регионы поставлено 200 тысяч доз вакцины Pfizer для вакцинации и ревакцинации лиц старше 12 лет.

По итогам заседания акиматам областей, городов Алматы, Астаны и Шымкента поручено держать эпидситуацию под контролем, особенно меры по соблюдению населением санитарно-эпидемиологических требований, проведению информационно-разъяснительной работы, в том числе по профилактике ОРВИ и гриппа.

По рекомендации Минздрава в целях поддержания коллективного иммунитета необходимо получение ревакцинации против коронавирусной инфекции с интервалом в 6 месяцев после последней прививки. Для этого в республике имеется достаточное количество вакцин против коронавирусной инфекции.
 

В Казахстане за прошедшие сутки зарегистрировано 167 случаев заболевания коронавирусом

01.12.2022, 09:43 31511
Лечение от COVID-19 продолжают получать более тысячи человек
Астана. 1 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - В Казахстане за прошедшие сутки зарегистрировано 167 случаев заболевания коронавирусом с положительным ПЦР-тестом (КВИ+), с начал пандемии - 1 396 922 случая заболевания.

По данным Минздрава РК, на 1 декабря лечение от КВИ продолжает получать 1081 человек (937+ и 144 КВИ-), из них в стационарах находится 167 пациентов, на амбулаторном уровне - 914 пациентов.

Из числа заболевших КВИ+ и КВИ- находятся: в тяжелом состоянии - 7 пациентов, в состоянии крайней степени тяжести - 2 пациента, на аппарате ИВЛ - 2 пациентa.

За 29 ноября зарегистрировано 9 случаев заболевания пневмонией с признаками коронавируса.
 

 

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