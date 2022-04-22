В Казахстане за сутки зарегистрировано 14 новых случаев COVID-19

НУР-СУЛТАН. 21 АПРЕЛЯ - В Казахстане за сутки зарегистрировано 14 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией с положительным результатом ПЦР-теста (КВИ+), с начала пандемии в стране подтвержден 1 305 431 случай заболевания, передает KAZAKHSTAN TODAY.

За прошедшие сутки зарегистрировано 14 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией, из них:

в городе Нур-Султане - 3,

в городе Алматы - 6,

в городе Шымкенте - 0,

в Акмолинской области - 0,

в Актюбинской области - 0,

в Алматинской области - 0,

в Атырауской области - 0,

в ВКО - 1,

в Жамбылской области - 1,

в ЗКО - 1,

в Карагандинской области - 0,

в Костанайской области - 1,

в Кызылординской области - 0,

в Мангистауской области - 0,

в Павлодарской области - 0,

в СКО - 0,

в Туркестанской области - 1.

В "зеленой" зоне: Нур-Султан, Алматы, Шымкент, Алматинская, Актюбинская, Атырауская, Акмолинская, Западно-Казахстанская, Восточно-Казахстанская, Жамбылская, Карагандинская, Костанайская, Кызылординская, Мангистауская, Северо-Казахстанская, Павлодарская, Туркестанская области.

На 21 апреля лечение от КВИ продолжают получать 1757 человек (826 КВИ+ и 931 КВИ-), из них: в стационарах находятся 102 пациента, на амбулаторном уровне - 1655 пациентов.

Из числа заболевших КВИ+ и КВИ- находятся: в тяжелом состоянии - 9 пациентов, в состоянии крайней степени тяжести - 0 пациентов, на аппарате ИВЛ - 1 пациент.

В Казахстане 41 человек выздоровел от коронавирусной инфекции за сутки, всего с начала пандемии - 1 290 945 человек, сообщает МВК по нераспространению COVID-19.

На 20 апреля 2022 года в Казахстане 1-м компонентом против коронавирусной инфекции провакцинировано 9 475 840 человек, 2-м компонентом провакцинировано 9 224 495 человек.

19 апреля 2022 года зафиксировано 9 случаев заболевания пневмонией с признаками коронавирусной инфекции и 16 человек выздоровели. Всего с 13 марта 2020 года зарегистрировано: заболевших - 88 859, летальных случаев - 5353, выздоровевших - 82 575.