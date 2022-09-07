В Казахстане за сутки зарегистрировано 154 новых случая заболевания коронавирусом

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НУР-СУЛТАН. 6 СЕНТЯБРЯ - В Казахстане за прошедшие сутки зарегистрировано 154 новых случая заболевания коронавирусной инфекцией с положительным результатом ПЦР-теста, всего с начала пандемии в стране подтверждено 1 390 263 случая заболевания, передает KAZAKHSTAN TODAY.
По данным МВК по нераспространению коронавируса, новые случаи выявлены:
в городе Нур-Султане - 46,
в городе Алматы - 13,
в городе Шымкенте - 1,
в Акмолинской области - 15,
в Актюбинской области - 1,
в Алматинской области - 5,
в Жетысуской области - 0,
в Атырауской области - 10,
в ВКО - 4,
в Абайской области - 1,
в Жамбылской области - 3,
в ЗКО - 9,
в Карагандинской области - 25,
в Улытауской области - 0,
в Костанайской области - 10,
в Кызылординской области - 0,
в Мангистауской области - 5,
в Павлодарской области - 4,
в СКО - 2,
в Туркестанской области - 0.
За сутки в РК от COVID-19 выздоровели 311 человек, с начала пандемии - 1 359 849 человек.
На 5 сентября 2022 года в Казахстане 1-м компонентом против коронавирусной инфекции провакцинировано 9 586 769 человек, 2-м компонентом провакцинировано 9 373 847 человек.
На 6 сентября лечение от КВИ продолжают получать 17 009 человек (16 730 КВИ+ и 279 КВИ-), из них в стационарах находится 404 пациента, на амбулаторном уровне - 16 605 пациентов.
Из числа заболевших КВИ+ и КВИ- находятся: в тяжелом состоянии - 16 пациентов, в состоянии крайней степени тяжести - 7 пациентов, на аппарате ИВЛ - 5 пациентов.
За 4 сентября выявлен 1 случай заболевания пневмонией с признаками коронавируса (КВИ-).