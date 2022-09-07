В Казахстане за сутки зарегистрировано 154 новых случая заболевания коронавирусом

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НУР-СУЛТАН. 6 СЕНТЯБРЯ - В Казахстане за прошедшие сутки зарегистрировано 154 новых случая заболевания коронавирусной инфекцией с положительным результатом ПЦР-теста, всего с начала пандемии в стране подтверждено 1 390 263 случая заболевания, передает KAZAKHSTAN TODAY.

По данным МВК по нераспространению коронавируса, новые случаи выявлены:

в городе Нур-Султане - 46,

в городе Алматы - 13,

в городе Шымкенте - 1,

в Акмолинской области - 15,

в Актюбинской области - 1,

в Алматинской области - 5,

в Жетысуской области - 0,

в Атырауской области - 10,

в ВКО - 4,

в Абайской области - 1,

в Жамбылской области - 3,

в ЗКО - 9,

в Карагандинской области - 25,

в Улытауской области - 0,

в Костанайской области - 10,

в Кызылординской области - 0,

в Мангистауской области - 5,

в Павлодарской области - 4,

в СКО - 2,

в Туркестанской области - 0.

За сутки в РК от COVID-19 выздоровели 311 человек, с начала пандемии - 1 359 849 человек.

На 5 сентября 2022 года в Казахстане 1-м компонентом против коронавирусной инфекции провакцинировано 9 586 769 человек, 2-м компонентом провакцинировано 9 373 847 человек.

На 6 сентября лечение от КВИ продолжают получать 17 009 человек (16 730 КВИ+ и 279 КВИ-), из них в стационарах находится 404 пациента, на амбулаторном уровне - 16 605 пациентов.

Из числа заболевших КВИ+ и КВИ- находятся: в тяжелом состоянии - 16 пациентов, в состоянии крайней степени тяжести - 7 пациентов, на аппарате ИВЛ - 5 пациентов.

За 4 сентября выявлен 1 случай заболевания пневмонией с признаками коронавируса (КВИ-).