Нур-Султан. 15 октября. Kazakhstan Today - В Казахстане за сутки зарегистрировано 159 случаев заболевания коронавирусной пневмонией, передает Kazakhstan Today.
За прошедшие сутки зафиксированы 159 случаев заболевания пневмонией с признаками коронавирусной инфекции, 1 летальный исход и 82 человека выздоровели.
Всего с 1 августа зарегистрировано: заболевших - 35 393, летальных случаев - 374, выздоровевших - 28 060 человек.
Напомним, по состоянию на 23.59 14 октября 2020 года в Казахстане выявлены 109 094 заболевших коронавирусом.
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