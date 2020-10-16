Нур-Султан. 15 октября. Kazakhstan Today - В Казахстане за сутки зарегистрировано 159 случаев заболевания коронавирусной пневмонией, передает Kazakhstan Today.

За прошедшие сутки зафиксированы 159 случаев заболевания пневмонией с признаками коронавирусной инфекции, 1 летальный исход и 82 человека выздоровели.

Всего с 1 августа зарегистрировано: заболевших - 35 393, летальных случаев - 374, выздоровевших - 28 060 человек.

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