В Казахстане за сутки зарегистрировано 16 новых случаев COVID-19

НУР-СУЛТАН. 1 АПРЕЛЯ - В Казахстане за прошедшие сутки зарегистрировано 16 новых случаев заболевания коронавирусом с положительным результатом ПЦР-теста, всего с начала пандемии 1 305 151 случай, передает KAZAKHSTAN TODAY.

За прошедшие сутки зарегистрировано 16 новых случая заболевания коронавирусной инфекцией, из них:

в городе Нур-Султане - 2,

в городе Алматы - 7,

в городе Шымкенте - 0,

в Акмолинской области - 0,

в Актюбинской области - 0,

в Алматинской области - 1,

в Атырауской области - 0,

в ВКО - 3,

в Жамбылской области - 0,

в ЗКО - 0,

в Карагандинской области - 1,

в Костанайской области - 1,

в Кызылординской области - 0,

в Мангистауской области - 0,

в Павлодарской области - 0,

в СКО - 1,

в Туркестанской области - 0.

В "зеленой" зоне находятся все регионы: города Нур-Султан, Алматы, Шымкент, Алматинская, Актюбинская, Атырауская, Акмолинская, Западно-Казахстанская, Восточно-Казахстанская, Жамбылская, Карагандинская, Костанайская, Кызылординская, Мангистауская, Северо-Казахстанская, Павлодарская, Туркестанская области.

На 1 апреля лечение от КВИ продолжают получать 2701 человек (1681 КВИ+ и 1020 КВИ-), из них: в стационарах находится 328 пациентов, на амбулаторном уровне - 2373 пациента.

Из числа заболевших КВИ+ и КВИ- находятся: в тяжелом состоянии - 24 пациента, в состоянии крайней степени тяжести - 5 пациентов, на аппарате ИВЛ - 7 пациентов.

В Казахстане за сутки 117 человек выздоровели от коронавирусной инфекции, всего с начала пандемии - 1 289 810 человек, сообщает МВК по нераспространению COVID-19.

30 марта зарегистрировано 18 случаев пневмонии с признаками коронавируса (КВИ-).

От КВИ+ за сутки скончался один человек.