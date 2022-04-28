В Казахстане за сутки зарегистрировано 16 новых случаев COVID-19

НУР-СУЛТАН. 27 АПРЕЛЯ - В Казахстане за прошедшие сутки зарегистрировано 16 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией с положительным результатом ПЦР-теста (КВИ+), всего с начала пандемии в стране подтверждено 1 305 489 случаев заболевания, передает KAZAKHSTAN TODAY.
По данным МВК по нераспространению COVID-19, за прошедшие сутки зарегистрировано 16 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией, из них:
в городе Нур-Султане - 5,
в городе Алматы - 7,
в городе Шымкенте - 0,
в Акмолинской области - 0,
в Актюбинской области - 0,
в Алматинской области - 1,
в Атырауской области - 0,
в ВКО - 1,
в Жамбылской области - 0,
в ЗКО - 0,
в Карагандинской области - 0,
в Костанайской области - 1,
в Кызылординской области - 1,
в Мангистауской области - 0,
в Павлодарской области - 0,
в СКО - 0,
в Туркестанской области - 0.
В Казахстане за сутки 21 человек выздоровел от коронавирусной инфекции, всего с начала пандемии выздоровело 1 291 030 человек.
На 26 апреля 2022 года в Казахстане 1-м компонентом против коронавирусной инфекции провакцинированы 9 481 030 человек, 2-м компонентом - 9 237 023 человека.