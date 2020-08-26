В Казахстане за сутки зарегистрировано 184 случая COVID-19

За сутки 24 августа в РК зарегистрированы 184 случая заболевания коронавирусной инфекцией, в том числе 112 - с симптомами, 72 - без симптомов.
Кроме того, за прошедшие сутки 807 человек выздоровели от коронавирусной инфекции. Всего на сегодняшний день выздоровевших - 93 405 человек.
По данным на утро 25 августа, в Казахстане всего подтверждено 104 902 случая COVID-19:
- в городе Алматы - 14 108(+24);
- в городе Нур-Султане -13 747(+9);
- в Атырауской области - 10 845(+12);
- в Карагандинской области - 9978(+20);
- в ВКО - 8037(+30);
- в ЗКО - 6701(+11);
- в городе Шымкенте - 5167(+2);
- в Алматинской области - 4879(+4);
- в Жамбылской области - 4063(+6);
- в СКО - 3872(+11);
- в Павлодарской области - 3791(+14);
- в Костанайской области - 3356(+10);
- в Акмолинской области - 3343(+12);
- в Мангистауской области - 3322(+7);
- в Туркестанской области - 3262(+7);
- в Кызылординской области -3228(+1);
- в Актюбинской области - 3203(+4).
При использовании информации, гиперссылка на информационное агентство Kazakhstan Today обязательна. Авторские права на материалы агентства