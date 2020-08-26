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В Казахстане за сутки зарегистрировано 184 случая COVID-19

25.08.2020, 08:23 5671
В Казахстане за сутки зарегистрировано 184 случая COVID-19
Нур-Султан. 25 августа. Kazakhstan Today - В Казахстане за сутки зарегистрировано 184 случая COVID-19, передает Kazakhstan Today.
 
За сутки 24 августа в РК зарегистрированы 184 случая заболевания коронавирусной инфекцией, в том числе 112 - с симптомами, 72 - без симптомов.
 
Кроме того, за прошедшие сутки 807 человек выздоровели от коронавирусной инфекции. Всего на сегодняшний день выздоровевших - 93 405 человек.
 
По данным на утро 25 августа, в Казахстане всего подтверждено 104 902 случая COVID-19:
 
  • в городе Алматы - 14 108(+24);
  • в городе Нур-Султане -13 747(+9);
  • в Атырауской области - 10 845(+12);
  • в Карагандинской области - 9978(+20);
  • в ВКО - 8037(+30);
  • в ЗКО - 6701(+11);
  • в городе Шымкенте - 5167(+2);
  • в Алматинской области - 4879(+4); 
  • в Жамбылской области - 4063(+6); 
  • в СКО - 3872(+11);
  • в Павлодарской области - 3791(+14);
  • в Костанайской области - 3356(+10);
  • в Акмолинской области - 3343(+12);
  • в Мангистауской области - 3322(+7); 
  • в Туркестанской области - 3262(+7);
  • в Кызылординской области -3228(+1);
  • в Актюбинской области - 3203(+4).
 

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