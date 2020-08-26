Нур-Султан. 25 августа. Kazakhstan Today - В Казахстане за сутки зарегистрировано 184 случая COVID-19, передает Kazakhstan Today.

За сутки 24 августа в РК зарегистрированы 184 случая заболевания коронавирусной инфекцией, в том числе 112 - с симптомами, 72 - без симптомов.

Кроме того, за прошедшие сутки 807 человек выздоровели от коронавирусной инфекции. Всего на сегодняшний день выздоровевших - 93 405 человек.

По данным на утро 25 августа, в Казахстане всего подтверждено 104 902 случая COVID-19:

в городе Алматы - 14 108(+24);

в городе Нур-Султане -13 747(+9);

в Атырауской области - 10 845(+12);

в Карагандинской области - 9978(+20);

в ВКО - 8037(+30);

в ЗКО - 6701(+11);

в городе Шымкенте - 5167(+2);

в Алматинской области - 4879(+4);

в Жамбылской области - 4063(+6);

в СКО - 3872(+11);

в Павлодарской области - 3791(+14);

в Костанайской области - 3356(+10);

в Акмолинской области - 3343(+12);

в Мангистауской области - 3322(+7);

в Туркестанской области - 3262(+7);

в Кызылординской области -3228(+1);

в Актюбинской области - 3203(+4).

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