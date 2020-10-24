Нур-Султан. 23 октября. Kazakhstan Today - В Казахстане за сутки зарегистрировано 186 случаев заболевания коронавирусной пневмонией, передает Kazakhstan Today.

По информации Министерства здравоохранения РК, за прошедшие сутки зафиксированы 186 случаев заболевания пневмонией с признаками коронавирусной инфекции, 1 летальный исход и 27 человек выздоровели.

Всего с 1 августа зарегистрировано: заболевших - 36 567, летальных случаев - 391, выздоровевших - 28 390 человек.





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