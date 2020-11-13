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В Казахстане за сутки зарегистрировано 188 случаев заболевания коронавирусной пневмонией

12.11.2020 4888
Нур-Султан. 12 ноября. Kazakhstan Today - В Казахстане за сутки зарегистрировано 188 случаев заболевания коронавирусной пневмонией, передает Kazakhstan Today.
 
За прошедшие сутки зафиксированы 188 случаев заболевания пневмонией с признаками коронавирусной инфекции, 2 летальных исхода и 65 человек выздоровели, сообщает Минздрав РК.
 
Всего с 1 августа зарегистрировано: заболевших - 39 545, летальных случаев - 412, выздоровевших - 29 351 человек.

По состоянию на 23.59 11 ноября 2020 года в Казахстане выявлен 118 491 заболевший коронавирусом.
 

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