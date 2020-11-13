Нур-Султан. 12 ноября. Kazakhstan Today - В Казахстане за сутки зарегистрировано 188 случаев заболевания коронавирусной пневмонией, передает Kazakhstan Today.

За прошедшие сутки зафиксированы 188 случаев заболевания пневмонией с признаками коронавирусной инфекции, 2 летальных исхода и 65 человек выздоровели, сообщает Минздрав РК.

Всего с 1 августа зарегистрировано: заболевших - 39 545, летальных случаев - 412, выздоровевших - 29 351 человек.





При использовании информации, гиперссылка на информационное агентство Kazakhstan Today обязательна. Авторские права на материалы агентства