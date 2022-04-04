В Казахстане за сутки зарегистрировано 18 новых случаев COVID-19

НУР-СУЛТАН. 3 АПРЕЛЯ - В Казахстане за прошедшие сутки зарегистрировано 18 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией с положительным результатом ПЦР-теста (КВИ+), всего с начала пандемии в стране подтверждено 1 305 188 случаев заболевания, передает KAZAKHSTAN TODAY.

За прошедшие сутки зарегистрировано 18 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией, из них:

в городе Нур-Султане - 3,

в городе Алматы - 8,

в городе Шымкенте - 0,

в Акмолинской области - 0,

в Актюбинской области - 0,

в Алматинской области - 1,

в Атырауской области - 0,

в ВКО - 2,

в Жамбылской области - 0,

в ЗКО - 0,

в Карагандинской области - 1,

в Костанайской области - 3,

в Кызылординской области - 0,

в Мангистауской области - 0,

в Павлодарской области - 0,

в СКО - 0,

в Туркестанской области - 0.

В Казахстане 83 человека выздоровели от коронавирусной инфекции, всего с начала пандемии в стране выздоровели 1 289 965 человек, сообщает МВК по нераспространению COVID-19.

На 3 апреля лечение от КВИ продолжают получать 2588 человек (1563 КВИ+ и 1025 КВИ-), из них: в стационарах находятся 305 пациентов, на амбулаторном уровне - 2283 пациента.

Из числа заболевших КВИ+ и КВИ- находятся: в тяжелом состоянии - 14 пациентов, в состоянии крайней степени тяжести - 10 пациентов, на аппарате ИВЛ - 5 пациентов.

В "зеленой" зоне: Нур-Султан, Алматы, Шымкент, Алматинская, Актюбинская, Атырауская, Акмолинская, Западно-Казахстанская, Восточно-Казахстанская, Жамбылская, Карагандинская, Костанайская, Кызылординская, Мангистауская, Северо-Казахстанская, Павлодарская, Туркестанская области.