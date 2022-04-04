В Казахстане за сутки зарегистрировано 18 новых случаев COVID-19

НУР-СУЛТАН. 3 АПРЕЛЯ - В Казахстане за прошедшие сутки зарегистрировано 18 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией с положительным результатом ПЦР-теста (КВИ+), всего с начала пандемии в стране подтверждено 1 305 188 случаев заболевания, передает KAZAKHSTAN TODAY.
За прошедшие сутки зарегистрировано 18 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией, из них:
в городе Нур-Султане - 3,
в городе Алматы - 8,
в городе Шымкенте - 0,
в Акмолинской области - 0,
в Актюбинской области - 0,
в Алматинской области - 1,
в Атырауской области - 0,
в ВКО - 2,
в Жамбылской области - 0,
в ЗКО - 0,
в Карагандинской области - 1,
в Костанайской области - 3,
в Кызылординской области - 0,
в Мангистауской области - 0,
в Павлодарской области - 0,
в СКО - 0,
в Туркестанской области - 0.
В Казахстане 83 человека выздоровели от коронавирусной инфекции, всего с начала пандемии в стране выздоровели 1 289 965 человек, сообщает МВК по нераспространению COVID-19.
На 3 апреля лечение от КВИ продолжают получать 2588 человек (1563 КВИ+ и 1025 КВИ-), из них: в стационарах находятся 305 пациентов, на амбулаторном уровне - 2283 пациента.
Из числа заболевших КВИ+ и КВИ- находятся: в тяжелом состоянии - 14 пациентов, в состоянии крайней степени тяжести - 10 пациентов, на аппарате ИВЛ - 5 пациентов.
В "зеленой" зоне: Нур-Султан, Алматы, Шымкент, Алматинская, Актюбинская, Атырауская, Акмолинская, Западно-Казахстанская, Восточно-Казахстанская, Жамбылская, Карагандинская, Костанайская, Кызылординская, Мангистауская, Северо-Казахстанская, Павлодарская, Туркестанская области.