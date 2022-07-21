В Казахстане за сутки зарегистрировано 1959 случаев заболевания коронавирусом

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НУР-СУЛТАН. 20 ИЮЛЯ - В Казахстане за прошедшие сутки зарегистрировано 1959 новых случаев заболевания коронавирусом с положительным результатом ПЦР-теста (КВИ+), с начала пандемии в стране подтверждено 1 321 453 случая заболевания, передает KAZAKHSTAN TODAY.
По данным МВК по нераспространению коронавируса, новые случаи выявлены:
в городе Нур-Султане - 586,
в городе Алматы - 597,
в городе Шымкенте - 105,
в Акмолинской области - 26,
в Актюбинской области - 21,
в Алматинской области - 67,
Жетысуской области - 64,
в Атырауской области - 36,
в ВКО - 19,
в Абайской области - 27,
в Жамбылской области - 57,
в ЗКО - 34,
в Карагандинской области - 160,
в Улытауской области - 26,
в Костанайской области - 22,
в Кызылординской области - 44,
в Мангистауской области - 21,
в Павлодарской области - 15,
в СКО - 16,
в Туркестанской области - 16.
По данным Минздрава, за 18 июля выявлено 17 случаев заболевания пневмонией с признаками коронавируса (КВИ-). Летальных случаев не зарегистрировано.
В Казахстане за сутки 726 человек выздоровели от коронавирусной инфекции, с начала пандемии выздоровели 1 296 923 человека.
На 20 июля лечение от КВИ продолжают получать 10 983 человека (10 866 КВИ+ и 117 КВИ-), из них в стационарах находятся 977 пациентов, на амбулаторном уровне - 10 006 пациентов.
Из числа заболевших КВИ+ и КВИ- находятся: в тяжелом состоянии - 18 пациентов, в состоянии крайней степени тяжести - 3 пациента, на аппарате ИВЛ - 1 пациент.
В Казахстане на 20 июля I компонентом провакцинировано 9 540 374 человека, II компонентом - 9 322 766 человек. Ревакцинировано 4 929 963 человека.
Ранее сообщалось, что в Казахстане пересмотрели ограничительные меры в связи с ухудшением эпидситуации.