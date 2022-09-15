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В Казахстане за сутки зарегистрировано 197 новых случаев заболевания коронавирусом

14.09.2022, 09:07 4101
В Казахстане за сутки зарегистрировано 197 новых случаев заболевания коронавирусом
Фото: Depositphotos
НУР-СУЛТАН. 14 СЕНТЯБРЯ - В Казахстане за прошедшие сутки зарегистрировано 197 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией с положительным результатом ПЦР-теста, всего в стране с начала пандемии подтверждено 1 391 932 случая, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
По данным МВК по нераспространению коронавируса, новые случаи выявлены:
 
в городе Нур-Султане - 35, 
 
в городе Алматы - 17, 
 
в городе Шымкенте - 1, 
 
в Акмолинской области - 21, 
 
в Актюбинской области - 5, 
 
в Алматинской области - 1,
 
в Жетысуской области - 1,
 
в Атырауской области - 4, 
 
в ВКО - 3, 
 
в Абайской области - 4,
 
в Жамбылской области - 1, 
 
в ЗКО - 17, 
 
в Карагандинской области - 41, 
 
в Улытауской области - 2,
 
в Костанайской области - 17, 
 
в Кызылординской области - 1, 
 
в Мангистауской области - 4, 
 
в Павлодарской области - 8, 
 
в СКО - 13, 
 
в Туркестанской области - 1.
 
В Казахстане 398 человек за сутки выздоровели от коронавирусной инфекции, всего в стране с начала пандемии выздоровело 1 363 356 человек.
 
На 13 сентября 2022 года в Казахстане 1-м компонентом против коронавирусной инфекции провакцинирован 9 590 171 человек, 2-м компонентом провакцинировано 9 379 515 человек. Ревакцинирован 5 497 851 человек.
 
На 14 сентября лечение от КВИ продолжают получать 15 093 человека (14 887 КВИ+ и 206 КВИ-), из них в стационарах находится 238 пациентов, на амбулаторном уровне - 14 855 пациентов.
 
Из числа заболевших КВИ+ и КВИ- находятся: в тяжелом состоянии - 12 пациентов, в состоянии крайней степени тяжести - 1 пациент, на аппарате ИВЛ - 3 пациента.
 
За 12 сентября 2022 года выявлено 5 случаев заболевания пневмонией с признаками коронавируса (КВИ-). Летальных случаев не зарегистрировано.
 

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В Казахстане за сутки 177 человек заболели коронавирусом

15.09.2022, 08:35 1861
НУР-СУЛТАН. 15 СЕНТЯБРЯ - В Казахстане за прошедшие сутки зарегистрировано 177 новых случаев заболевания коронавирусом с положительным ПЦР-тестом (КВИ+), с начала пандемии зарегистрировано 1 392 109 случаев заболевания, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
По данным Минздрава, на 15 сентября лечение от КВИ продолжают получать 14 869 человек (14 659 КВИ+ и 210 КВИ-), из них в стационарах находятся 218 пациентов, на амбулаторном уровне - 14 651 пациент.
 
Из числа заболевших КВИ+ и КВИ- находятся: в тяжелом состоянии - 9 пациентов, в состоянии крайней степени тяжести - 4 пациента, на аппарате ИВЛ - 3 пациента.
 
За 13 сентября выявлено 4 случая заболевания пневмонией с признаками коронавируса (КВИ-). Летальных случаев не зарегистрировано.
 
В Казахстане на 15 сентября против коронавируса I компонентом провакцинировано 10 829 970 человек, II компонентом - 10 581 469 человек. Ревакцинировано 5 500 917 человек.
 

В Казахстане за сутки зарегистрировано 90 новых случаев заболевания коронавирусом

13.09.2022, 08:33 6756
В Казахстане за сутки зарегистрировано 90 новых случаев заболевания коронавирусом
Фото: pixabay.com
НУР-СУЛТАН. 13 СЕНТЯБРЯ - В Казахстане за прошедшие сутки зарегистрировано 90 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией с положительным результатом ПЦР-теста, всего в стране с начала пандемии подтверждено 1 391 735 случаев заболевания, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
По данным МВК по нераспространению COVID-19, новые случаи выявлены: 
 
в городе Нур-Султане - 10; 
 
в городе Алматы - 17; 
 
в городе Шымкенте - 0; 
 
в Акмолинской области - 3;
 
в Актюбинской области - 5; 
 
в Алматинской области - 2;
 
в Жетысуской области - 2;
 
в Атырауской области - 5;
 
в ВКО - 2;
 
в Абайской области - 3;
 
в Жамбылской области - 1;
 
в ЗКО - 2;
 
в Карагандинской области - 14; 
 
в Улытауской области - 6;
 
в Костанайской области - 4; 
 
в Кызылординской области - 0;
 
в Мангистауской области - 5;
 
в Павлодарской области - 5;
 
в СКО - 3;
 
в Туркестанской области - 1. 
 
На 12 сентября 2022 года в Казахстане 1-м компонентом против коронавирусной инфекции провакцинировано 9 589 763 человека, 2-м компонентом провакцинировано 9 378 745 человек.
 
В Казахстане за сутки 599 человек выздоровели от коронавирусной инфекции, всего в стране выздоровело с начала пандемии 1 362 958 человек.
 
На 13 сентября лечение от КВИ продолжают получать 15 298 человек (15 088 КВИ+ и 210 КВИ-), из них в стационарах находится - 287 пациентов, на амбулаторном уровне - 15 011 пациентов.
 
Из числа заболевших КВИ+ и КВИ- находятся: в тяжелом состоянии - 11 пациентов, в состоянии крайней степени тяжести - 2 пациента, на аппарате ИВЛ - 3 пациента.
 
За 11 сентября 1 человек скончался от КВИ+.
 

В Казахстане за сутки зарегистрировано менее ста случаев заболевания коронавирусом

12.09.2022, 08:22 9896
В Казахстане за сутки зарегистрировано менее ста случаев заболевания коронавирусом
Фото: pixabay.com
НУР-СУЛТАН. 12 СЕНТЯБРЯ - В Казахстане за прошедшие сутки зарегистрировано 93 новых случая заболевания коронавирусной инфекцией с положительным результатом ПЦР-теста, с начала пандемии всего в стране подтверждено 1 391 645 случаев заболевания, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
По данным МВК по нераспространению COVID-19, новые случаи выявлены:
 
в городе Нур-Султане - 16, 
 
в городе Алматы - 20, 
 
в городе Шымкенте - 0, 
 
в Акмолинской области - 9, 
 
в Актюбинской области - 0, 
 
в Алматинской области - 0,
 
в Жетысуской области - 0,
 
в Атырауской области - 4, 
 
в ВКО - 1, 
 
в Абайской области - 1,
 
в Жамбылской области - 0, 
 
в ЗКО - 1, 
 
в Карагандинской области - 17, 
 
в Улытауской области - 0,
 
в Костанайской области - 14, 
 
в Кызылординской области - 0, 
 
в Мангистауской области - 4, 
 
в Павлодарской области - 2, 
 
в СКО - 4, 
 
в Туркестанской области - 0. 
 
За сутки 231 человек выздоровел от коронавирусной инфекции, всего в стране с начала пандемии выздоровело 1 362 359 человек.
 
На 12 сентября лечение от КВИ продолжают получать 15 832 человека (15 598 КВИ+ и 234 КВИ-), из них в стационарах находятся 338 пациентов, на амбулаторном уровне - 15 494 пациента.
 
Из числа заболевших КВИ+ и КВИ- находятся: в тяжелом состоянии - 14 пациентов, в состоянии крайней степени тяжести - 2 пациента, на аппарате ИВЛ - 3 пациента.
 
За 10 сентября в Казахстане выявлено 3 случая заболевания пневмонией с признаками коронавируса (КВИ-). 1 человек скончался от КВИ+.
 
В Казахстане на 12 сентября I компонентом против коронавируса провакцинировано 10 829 012 человек, II компонентом - 10 579 442 человека. Ревакцинировано 5 494 936 человек.
 

В Казахстане за сутки зарегистрировано 180 новых случаев COVID-19

11.09.2022, 09:11 13011
В Казахстане за сутки зарегистрировано 180 новых случаев COVID-19
Фото: Depositphotos
НУР-СУЛТАН. 11 СЕНТЯБРЯ - В Казахстане за прошедшие сутки зарегистрировано 180 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией с положительным результатом ПЦР-теста, всего с начала пандемии в стране подтверждено 1 391 552 случая заболевания, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
По данным МВК по нераспространению коронавируса, новые случаи выявлены:
 
в городе Нур-Султане - 29, 
 
в городе Алматы - 18, 
 
в городе Шымкенте - 0, 
 
в Акмолинской области - 19, 
 
в Актюбинской области - 7, 
 
в Алматинской области - 0,
 
в Жетысуской области - 4,
 
в Атырауской области - 8, 
 
в ВКО - 2, 
 
в Абайской области - 1,
 
в Жамбылской области - 0, 
 
в ЗКО - 14, 
 
в Карагандинской области - 30, 
 
в Улытауской области - 3,
 
в Костанайской области - 19, 
 
в Кызылординской области - 1, 
 
в Мангистауской области - 6, 
 
в Павлодарской области - 7, 
 
в СКО - 9, 
 
в Туркестанской области - 3. 
 
На 10 сентября 2022 года в Казахстане 1-м компонентом против коронавирусной инфекции провакцинирован 9 589 621 человек, 2-м компонентом провакцинировано 9 378 343 человек.
 
В Казахстане за сутки 348 человек выздоровели от коронавирусной инфекции, всего в стране с начала пандемии выздоровело 1 362 138 человек.
 

В Казахстане за сутки зарегистрировано 211 случаев заболевания COVID-19

10.09.2022, 09:33 15436
В Казахстане за сутки зарегистрировано 211 случаев заболевания COVID-19
Фото: Depositphotos
НУР-СУЛТАН. 10 СЕНТЯБРЯ - Всего в стране подтверждено 1 391 372 случая КВИ, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
По информации МВК по нераспространению COVID-19, за прошедшие сутки зарегистрировано 211 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией, из них: 
 
  • в городе Нур-Султане - 37, 
  • в городе Алматы - 22, 
  • в городе Шымкенте - 0, 
  • в Акмолинской области - 33, 
  • в Актюбинской области - 2, 
  • в Алматинской области - 2,
  • в Жетысуской области - 1,
  • в Атырауской области - 7, 
  • в ВКО - 7, 
  • в Абайской области - 2,
  • в Жамбылской области - 1, 
  • в ЗКО - 10, 
  • в Карагандинской области - 32, 
  • в Улытауской области - 4,
  • в Костанайской области - 18, 
  • в Кызылординской области - 1, 
  • в Мангистауской области - 2, 
  • в Павлодарской области - 8, 
  • в СКО - 18, 
  • в Туркестанской области - 4. 
 
В Казахстане 383 человека выздоровели от коронавирусной инфекции. Всего в стране от COVID-19 выздоровели 1 361 780 человек.
 
На 9 сентября в Казахстане первым компонентом против коронавирусной инфекции провакцинировано 9 589 129 человек, вторым компонентом - 9 377 572 человека.
 

В Казахстане за сутки зарегистрировано 253 новых случая заболевания COVID-19

09.09.2022, 08:46 18931
В Казахстане за сутки зарегистрировано 253 новых случая заболевания COVID-19
Фото: pixabay.com
НУР-СУЛТАН. 9 СЕНТЯБРЯ - В Казахстане за прошедшие сутки зарегистрировано 253 новых случая заболевания коронавирусной инфекцией с положительным результатом ПЦР-теста, всего с начала пандемии в стране подтвержден 1 391 161 случай заболевания, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
По данным МВК по нераспространению коронавируса, новые случаи выявлены: 
 
в городе Нур-Султане - 51, 
 
в городе Алматы - 25, 
 
в городе Шымкенте - 0, 
 
в Акмолинской области - 36, 
 
в Актюбинской области - 2, 
 
в Алматинской области - 3,
 
в Жетысуской области - 2,
 
в Атырауской области - 5, 
 
в ВКО - 8, 
 
в Абайской области - 5,
 
в Жамбылской области - 4, 
 
в ЗКО - 18, 
 
в Карагандинской области - 28, 
 
в Улытауской области - 3,
 
в Костанайской области - 25, 
 
в Кызылординской области - 2, 
 
в Мангистауской области - 8, 
 
в Павлодарской области - 10, 
 
в СКО - 14, 
 
в Туркестанской области - 4.
 
По состоянию на 8 сентября 2022 года в Казахстане 1-м компонентом против коронавирусной инфекции провакцинировано 9 588 616 человек, 2-м компонентом провакцинировано 9 376 773 человека. Ревакцинировано 5 489 337 человек.
 
В Казахстане за сутки 333 человек выздоровели от коронавирусной инфекции, с начала пандемии в стране выздоровело 1 361 397 человек.
 
На 9 сентября лечение от КВИ продолжают получать 16 324 человек (16 079 КВИ+ и 245 КВИ-), из них в стационарах находится 345 пациентов, на амбулаторном уровне - 15 979 пациентов.
 
Из числа заболевших КВИ+ и КВИ- находятся: в тяжелом состоянии - 15 пациентов, в состоянии крайней степени тяжести - 4 пациента, на аппарате ИВЛ - 5 пациентов.
 
За 7 сентября в Казахстане выявлено 7 случаев заболевания пневмонией с признаками коронавируса (КВИ-). Летальных случаев не зарегистрировано.
 

В Казахстане за сутки зарегистрировано более 300 новых случаев заболевания коронавирусом

08.09.2022, 08:28 21841
В Казахстане за сутки зарегистрировано более 300 новых случаев заболевания коронавирусом
Фото: pexels.com
НУР-СУЛТАН. 8 СЕНТЯБРЯ - В Казахстане за сутки зарегистрирован 321 новый случай заболевания коронавирусной инфекцией с положительным результатом ПЦР-теста, всего в стране с начала пандемии подтверждено 1 390 908 случаев заболевания, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
По данным МВК по нераспространению коронавируса, новые случаи выявлены:
 
в городе Нур-Султане - 59, 
 
в городе Алматы - 31, 
 
в городе Шымкенте - 1, 
 
в Акмолинской области - 39, 
 
в Актюбинской области - 6, 
 
в Алматинской области - 0,
 
в Жетысуской области - 3,
 
в Атырауской области - 7, 
 
в ВКО - 8, 
 
в Абайской области - 4,
 
в Жамбылской области - 4, 
 
в ЗКО - 37, 
 
в Карагандинской области - 40, 
 
в Улытауской области - 3,
 
в Костанайской области - 30, 
 
в Кызылординской области - 1, 
 
в Мангистауской области - 9, 
 
в Павлодарской области - 16, 
 
в СКО - 22, 
 
в Туркестанской области - 1. 
 
В Казахстане за сутки 459 человек выздоровели от коронавирусной инфекции, всего с начала пандемии в стране выздоровели 1 361 064 человека.
 
На 7 сентября 2022 года в Казахстане 1-м компонентом против коронавирусной инфекции провакцинировано 9 588 007 человек, 2-м компонентом провакцинировано 9 375 950 человек.
 
На 8 сентября лечение от КВИ продолжают получать 16 419 человек (16 159 КВИ+ и 260 КВИ-), из них в стационарах находится 358 пациентов, на амбулаторном уровне - 16 061 пациент.
 
Из числа заболевших КВИ+ и КВИ- находятся: в тяжелом состоянии - 15 пациентов, в состоянии крайней степени тяжести - 6 пациентов, на аппарате ИВЛ - 5 пациентов.
 
За 6 сентября в РК выявлено 5 случаев заболевания пневмонией с признаками коронавируса (КВИ-). Летальных случаев не зарегистрировано.
 

В Казахстане за сутки зарегистрировано 324 случая COVID-19

07.09.2022, 08:46 24351
В Казахстане за сутки зарегистрировано 324 случая COVID-19
Фото: Depositphotos
НУР-СУЛТАН. 7 СЕНТЯБРЯ - В Казахстане за прошедшие сутки зарегистрировано 324 новых случая заболевания коронавирусной инфекцией с положительным результатом ПЦР-теста, всего в стране с начала пандемии подтверждено 1 390 587 случаев заболевания, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
По данным МВК по нераспространению коронавируса, новые случаи выявлены: 
 
в городе Нур-Султане - 62, 
 
в городе Алматы - 29, 
 
в городе Шымкенте - 2, 
 
в Акмолинской области - 27, 
 
в Актюбинской области - 11, 
 
в Алматинской области - 0,
 
в Жетысуской области - 3,
 
в Атырауской области - 8, 
 
в ВКО - 12, 
 
в Абайской области - 9,
 
в Жамбылской области - 3, 
 
в ЗКО - 20, 
 
в Карагандинской области - 40, 
 
в Улытауской области - 5,
 
в Костанайской области - 39, 
 
в Кызылординской области - 2, 
 
в Мангистауской области - 11, 
 
в Павлодарской области - 12, 
 
в СКО - 26, 
 
в Туркестанской области - 3. 
 
На 6 сентября 2022 года в Казахстане 1-м компонентом против коронавирусной инфекции провакцинировано 9 587 399 человек, 2-м компонентом провакцинировано 9 374 915 человек.
 
В Казахстане за сутки 756 человек выздоровели от коронавирусной инфекции, с начала пандемии выздоровели 1 360 605 человек.
 
За 5 сентября в Казахстане выявлено 11 случаев заболевания пневмонией с признаками коронавируса (КВИ-). От КВИ+ скончался один человек.
 
На 7 сентября лечение от КВИ продолжают получать 16 578 человек (16 297 КВИ+ и 281 КВИ-), из них в стационарах находятся 384 пациента, на амбулаторном уровне - 16 194 пациентa.
 
Из числа заболевших КВИ+ и КВИ- находятся: в тяжелом состоянии - 15 пациентов, в состоянии крайней степени тяжести - 6 пациентов, на аппарате ИВЛ - 5 пациентов.
 

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