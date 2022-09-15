В Казахстане за сутки зарегистрировано 197 новых случаев заболевания коронавирусом

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НУР-СУЛТАН. 14 СЕНТЯБРЯ - В Казахстане за прошедшие сутки зарегистрировано 197 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией с положительным результатом ПЦР-теста, всего в стране с начала пандемии подтверждено 1 391 932 случая, передает KAZAKHSTAN TODAY.

По данным МВК по нераспространению коронавируса, новые случаи выявлены:

в городе Нур-Султане - 35,

в городе Алматы - 17,

в городе Шымкенте - 1,

в Акмолинской области - 21,

в Актюбинской области - 5,

в Алматинской области - 1,

в Жетысуской области - 1,

в Атырауской области - 4,

в ВКО - 3,

в Абайской области - 4,

в Жамбылской области - 1,

в ЗКО - 17,

в Карагандинской области - 41,

в Улытауской области - 2,

в Костанайской области - 17,

в Кызылординской области - 1,

в Мангистауской области - 4,

в Павлодарской области - 8,

в СКО - 13,

в Туркестанской области - 1.

В Казахстане 398 человек за сутки выздоровели от коронавирусной инфекции, всего в стране с начала пандемии выздоровело 1 363 356 человек.

На 13 сентября 2022 года в Казахстане 1-м компонентом против коронавирусной инфекции провакцинирован 9 590 171 человек, 2-м компонентом провакцинировано 9 379 515 человек. Ревакцинирован 5 497 851 человек.

На 14 сентября лечение от КВИ продолжают получать 15 093 человека (14 887 КВИ+ и 206 КВИ-), из них в стационарах находится 238 пациентов, на амбулаторном уровне - 14 855 пациентов.

Из числа заболевших КВИ+ и КВИ- находятся: в тяжелом состоянии - 12 пациентов, в состоянии крайней степени тяжести - 1 пациент, на аппарате ИВЛ - 3 пациента.

За 12 сентября 2022 года выявлено 5 случаев заболевания пневмонией с признаками коронавируса (КВИ-). Летальных случаев не зарегистрировано.