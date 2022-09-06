В Казахстане за сутки зарегистрировано 197 случаев заболевания коронавирусом

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НУР-СУЛТАН. 5 СЕНТЯБРЯ - В Казахстане за прошедшие сутки зарегистрировано 197 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией с положительным результатом ПЦР-теста (КВИ+), с начала пандемии всего в стране подтверждено 1 390 109 случаев заболевания, передает KAZAKHSTAN TODAY.
По данным МВК по нераспространению COVID-19, новые случаи выявлены:
в городе Нур-Султане - 57,
в городе Алматы - 25,
в городе Шымкенте - 1,
в Акмолинской области - 20,
в Актюбинской области - 5,
в Алматинской области - 2,
в Жетысуской области - 1,
в Атырауской области - 5,
в ВКО - 2,
в Абайской области - 1,
в Жамбылской области - 5,
в ЗКО - 9,
в Карагандинской области - 31,
в Улытауской области - 1,
в Костанайской области - 14,
в Кызылординской области - 2,
в Мангистауской области - 12,
в Павлодарской области - 3,
в СКО - 0,
в Туркестанской области - 1.
На 4 сентября 2022 года в Казахстане 1-м компонентом против коронавирусной инфекции провакцинировано 9 586 738 человек, 2-м компонентом провакцинирован 9 373 701 человек. Ревакцинировано 5 469 357 человек.
На 5 сентября лечение от КВИ продолжают получать 17 178 человек (16 887 КВИ+ и 291 КВИ-), из них в стационарах находится 435 пациентов, на амбулаторном уровне - 16 743 пациентa.
Из числа заболевших КВИ+ и КВИ- находятся: в тяжелом состоянии - 9 пациентов, в состоянии крайней степени тяжести - 10 пациентов, на аппарате ИВЛ - 4 пациентa.
За 3 сентября выявлен 1 случай заболевания пневмонией с признаками коронавируса (КВИ-).