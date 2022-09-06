В Казахстане за сутки зарегистрировано 197 случаев заболевания коронавирусом

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НУР-СУЛТАН. 5 СЕНТЯБРЯ - В Казахстане за прошедшие сутки зарегистрировано 197 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией с положительным результатом ПЦР-теста (КВИ+), с начала пандемии всего в стране подтверждено 1 390 109 случаев заболевания, передает KAZAKHSTAN TODAY.

По данным МВК по нераспространению COVID-19, новые случаи выявлены:

в городе Нур-Султане - 57,

в городе Алматы - 25,

в городе Шымкенте - 1,

в Акмолинской области - 20,

в Актюбинской области - 5,

в Алматинской области - 2,

в Жетысуской области - 1,

в Атырауской области - 5,

в ВКО - 2,

в Абайской области - 1,

в Жамбылской области - 5,

в ЗКО - 9,

в Карагандинской области - 31,

в Улытауской области - 1,

в Костанайской области - 14,

в Кызылординской области - 2,

в Мангистауской области - 12,

в Павлодарской области - 3,

в СКО - 0,

в Туркестанской области - 1.

На 4 сентября 2022 года в Казахстане 1-м компонентом против коронавирусной инфекции провакцинировано 9 586 738 человек, 2-м компонентом провакцинирован 9 373 701 человек. Ревакцинировано 5 469 357 человек.

На 5 сентября лечение от КВИ продолжают получать 17 178 человек (16 887 КВИ+ и 291 КВИ-), из них в стационарах находится 435 пациентов, на амбулаторном уровне - 16 743 пациентa.

Из числа заболевших КВИ+ и КВИ- находятся: в тяжелом состоянии - 9 пациентов, в состоянии крайней степени тяжести - 10 пациентов, на аппарате ИВЛ - 4 пациентa.

За 3 сентября выявлен 1 случай заболевания пневмонией с признаками коронавируса (КВИ-).