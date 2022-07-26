В Казахстане за сутки зарегистрировано 2054 случая COVID-19

НУР-СУЛТАН. 24 ИЮЛЯ - За прошедшие сутки в Казахстане зарегистрировано 2649 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией с положительным результатом ПЦР-теста, всего с начала пандемии в стране подтверждено 1 331 493 случая заболевания, передает KAZAKHSTAN TODAY.

По данным межведомственной комиссии по нераспространению коронавируса, за прошедшие сутки в Республике Казахстан зарегистрировано 2649 новых случаев заражения, из них:

в Нур-Султане - 808,

в Алматы - 810,

в Шымкенте - 102,

в Акмолинской области - 73,

в Актюбинской области - 26,





в Алматинской области - 81,

Жетысуской области - 64,

в Атырауской области - 56,

в ВКО - 3,

в Абайской области - 34,

в Жамбылской области - 85,

в ЗКО - 45,

в Карагандинской области - 212,

в Улытауской области - 44,

в Костанайской области - 41,

в Кызылординской области - 60





в Мангистауской области – 30,

в Павлодарской области – 31,

в СКО - 25,

в Туркестанской области - 19.

Сообщается, что за прошедшие сутки в Казахстане выздоровел 971 человек, из них 293 в Нур-Султане, в Алматы - 590, в Алматинской области - 29, в Карагандинской области - 49, в Туркестанской области - 10. Всего с начала пандемии в стране выздоровело 1 300 003 человека от COVID-19.

По данным на 23 июля, в Казахстане первым компонентом против коронавирусной инфекции провакцинировано 9 545 315 человек, вторым - 9 326 873 человек.

Первым компонентом вакцины Pfizer провакцинировано 1 231 650 человек, вторым компонентом - 1 179 199 человек. Из них первую дозу получили 869 692 подростка, 41 331 беременная женщина и 145 107 кормящих женщин; вторую дозу получили 850 610 подростков, 39 019 беременных и 140 416 кормящих женщин.

По информации на 24 июля, лечение от КВИ продолжают получать 17 992 человека (–17 825+ и 167 КВИ-), из них 1280 пациентов находятся в стационарах, на амбулаторном уровне - 16 712 пациентов.

За 22 июля зарегистрировано 19 случаев заболевания пневмонией с признаками коронавирусной инфекции.

Из числа заболевших КВИ+ и КВИ- в тяжелом состоянии находятся 30 пациентов, в состоянии крайней степени тяжести - 9 пациентов, на аппарате ИВЛ - 5 пациентов.

По состоянию эпидемиологической ситуации "желтой" зоне находится Нур-Султан, в "зеленой" - остальные регионы Казахстана