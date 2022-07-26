В Казахстане за сутки зарегистрировано 2054 случая COVID-19

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НУР-СУЛТАН. 25 ИЮЛЯ - В Казахстане за прошедшие сутки зарегистрировано 2054 новых случая заболевания коронавирусной инфекцией с положительным результатом ПЦР-теста (КВИ+), с начала пандемии в стране подтверждено 1 333 547 случаев заболевания, передает KAZAKHSTAN TODAY.
По данным МВК по нераспространению коронавируса, новые случаи выявлены:
в городе Нур-Султане - 806,
в городе Алматы - 532,
в городе Шымкенте - 46,
в Акмолинской области - 68,
в Актюбинской области - 8,
в Алматинской области - 83,
Жетысуской области - 84,
в Атырауской области - 61,
в ВКО - 6,
в Абайской области - 26,
в Жамбылской области - 76,
в ЗКО - 20,
в Карагандинской области - 130,
в Улытауской области - 0,
в Костанайской области - 11,
в Кызылординской области - 36,
в Мангистауской области - 14,
в Павлодарской области - 28,
в СКО - 8,
в Туркестанской области - 11.
На 25 июля лечение от КВИ продолжают получать 18 962 человека (18 796 КВИ+ и 166 КВИ-), из них в стационарах находится 1280 пациентов, на амбулаторном уровне - 17 682 пациента.
Из числа заболевших КВИ+ и КВИ- находятся: в тяжелом состоянии - 32 пациента, в состоянии крайней степени тяжести - 7 пациентов, на аппарате ИВЛ - 5 пациентов.
По данным Минздрава РК, за 23 июля в РК выявлено 3 случая заболевания пневмонией с признаками коронавируса (КВИ-). Летальных случаев от КВИ- не зарегистрировано.
23 июля 1 человек скончался от КВИ+.
Нур-Султан находится в "желтой" зоне, остальные регионы - в "зеленой".
На 24 июля 2022 года в Казахстане 1-м компонентом против коронавирусной инфекции провакцинировано 9 545 704 человека, 2-м компонентом провакцинировано 9 326 883
человека.