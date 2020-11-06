В Казахстане за сутки зарегистрировано 209 случаев заболевания коронавирусной пневмонией

За прошедшие сутки зафиксированы 209 случаев заболевания пневмонией с признаками коронавирусной инфекции, 1 летальный исход и 64 человека выздоровели.
Всего с 1 августа зарегистрировано: заболевших - 38 490, летальных случаев - 406, выздоровевших - 28 963 человек.
Напомним, по состоянию на 23.59 4 ноября 2020 года в Казахстане выявлено 114 235 заболевших коронавирусом.
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