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В Казахстане за сутки зарегистрировано 22 случая заболевания коронавирусом

27.10.2022, 08:47 3791
Астана. 27 октября. KAZAKHSTAN TODAY - В Казахстане за прошедшие сутки зарегистрировано 22 случая заболевания коронавирусом с положительным ПЦР-тестом (КВИ+), с начала пандемии - 1 394 585 случаев.
 
По данным Минздрава РК, на 27 октября лечение от КВИ продолжают получать 880 человек (734 КВИ+ и 146 КВИ-), из них в стационарах находится 89 пациентов, на амбулаторном уровне - 791 пациент.
 
Из числа заболевших КВИ+ и КВИ- находятся: в тяжелом состоянии - 1 пациент, в состоянии крайней степени тяжести - 3 пациента, на аппарате ИВЛ - 1 пациент.
 
I компонентом вакцины против коронавируса провакцинировано 10 842 028 человек, II компонентом - 10 602 970 человек. Ревакцинировано 5 600 088 человек.
 

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В Казахстане лечение от COVID-19 продолжают получать около 900 человек

26.10.2022, 08:34 8621
Астана. 26 октября. KAZAKHSTAN TODAY - За прошедшие сутки в Казахстане зарегистрировано 7 случаев заболевания коронавирусом с положительным ПЦР-тестом (КВИ+), с начала пандемии - 1 394 563 случая заболевания.
 
По данным Минздрава, на 26 октября лечение от КВИ продолжают получать 882 человека (732 КВИ+ и 150 КВИ-), из них в стационарах находится 97 пациентов, на амбулаторном уровне - 785 пациентов.
 
Из числа заболевших КВИ+ и КВИ- находятся: в тяжелом состоянии - 2 пациента, в состоянии крайней степени тяжести - 4 пациента, на аппарате ИВЛ - 2 пациента.
 
I компонентом вакцины против коронавируса провакцинировано 10 841 992 человека, II компонентом - 10 602 948 человек. Ревакцинировано 5 599 809 человек.
 

В Казахстане лечение от коронавируса продолжают получать 910 человек

25.10.2022, 09:39 13666
Астана. 25 октября. KAZAKHSTAN TODAY - На 25 октября лечение от коронавируса продолжают получать 910 человек (–749+ и 161 КВИ-), из них в стационарах находятся 97 пациентов, на амбулаторном уровне - 813 пациентов, сообщает Министерство здравоохранения Республики Казахстан.
 
Из числа заболевших КВИ+ и КВИ- в тяжелом состоянии находятся 2 пациента; в состоянии крайней степени тяжести - 4 пациента, на аппарате ИВЛ - 2 пациента.
 
За сутки в стране выявлено 17 новых случаев заболевания COVID-19 (КВИ+). Всего с начала пандемии в Казахстане зарегистрировано 1 394 556 случаев заболевания КВИ.
 
По состоянию на 23 октября выявлено 11 случаев пневмонии с признаками коронавируса.
 
На сегодняшний день в стране первым компонентом вакцины от коронавируса вакцинированы 10 841 936 человек, вторым компонентом - 10 602 870 человек. Ревакцинировано 5 599 079 человек.
 

ВОЗ: в Европе количество случаев заражения КВИ выросло в три раза

24.10.2022, 18:35 17631
Цюрих. 24 октября. KAZAKHSTAN TODAY - Количество случаев заражения коронавирусом в Европе с начала сентября выросло в три раза.
 

Как мы и прогнозировали, осенний всплеск заболеваемости привел к тому, что с начала сентября число случаев заболевания в регионе утроилось. На второй неделе октября на Европейский регион пришлось почти 60% новых случаев заболевания в мире и 42% новых смертей в мире", - заявил глава Европейского бюро ВОЗ Ханс Клюге.

 
По последним данным, в Европе зарегистрировано свыше 260 млн случаев коронавируса и 2,1 млн летальных исходов, всего было введено более 1,6 млрд доз вакцины, сообщает РИА Новости.
 
Глава бюро ВОЗ также подчеркнул, что одновременная циркуляция гриппа и COVID-19 представляет особую угрозу для пожилых, людей с ослабленных иммунитетом, беременных женщин и новорожденных.
 
Клюге подчеркнул, что вакцинация остается наиболее эффективным инструментом в борьбе с распространением гриппа и коронавируса.
 
Напомним, в Казахстане за минувшие сутки выявлен 21 случай заражения КВИ. На 24 октября лечение от КВИ продолжают получать 944 человека (КВИ 780+ и 164 КВИ-), из них в стационарах находятся 97 пациентов, на амбулаторном лечении - 847 пациентов.
 

В Казахстане за сутки выявили 21 случай КВИ

24.10.2022, 12:07 19996
Астана. 24 октября. KAZAKHSTAN TODAY - За сутки в Казахстане 21 человек заболел КВИ, сообщает Минздрав РК.
 
На 24 октября лечение от КВИ продолжают получать 944 человека (КВИ 780+ и 164 КВИ-), из них в стационарах находятся 97 пациентов, на амбулаторном лечении - 847 пациентов.
 
Из числа заболевших КВИ+ и КВИ- находятся:
 
в тяжелом состоянии - 3 пациента;
 
в состоянии крайней степени тяжести - 3 пациента;
 
на аппарате ИВЛ - 2 пациента.
 
На 24 октября первым компонентом провакцинировано 10 841 918 человек, вторым компонентом - 10 602 853 человека. Ревакцинировано 5 598 838 человек.
 

Немецкие ученые доказали лабораторное происхождение коронавируса

24.10.2022, 09:43 21076
Берлин. 24 октября. KAZAKHSTAN TODAY - Группа из трех немецких ученых утверждает, что нашла доказательства лабораторного происхождения коронавируса.
 
Согласно анализу, он на 99,9% - искусственная копия естественного вируса, сообщает РИА Новости.
 

В сочетании с другими молекулярными уликами наши результаты показывают, что этот вирус на 99,9% является искусственной, вероятно, манипулированной копией естественного вируса", - заявил один из авторов исследования Валентин Бруттель.

 
Ученые утверждают, что таким образом нашли доказательства лабораторного возникновения вируса. Они опубликовали выводы в виде препринта, который еще не прошел процесс научного рецензирования.
 
Как пояснил ученый, методы, которые, предположительно, использовались при создании SARS-CoV-2, также применяются в очень похожей форме отдельными лабораториями для производства синтетических вирусов. По словам Бруттеля, он также использует эти методы в своей повседневной работе, но для разработки "совершенно безвредных" препаратов на основе белка для лечения аутоиммунных заболеваний.
 
По словам ученых, они обнаружили в геноме SARS-CoV-2 своего рода "отпечаток пальца". Это регулярно повторяющийся паттерн в геноме вируса, пояснил Бруттель. По его словам, лаборатории, занимающиеся генетической модификацией РНК-вирусов, таких как SARS-CoV-2, сначала собирают генетический материал из отдельных строительных блоков ДНК. Вблизи мест соединения этих "строительных блоков" остаются характерные узоры.
 
Бруттель и его коллеги сравнили геномы известных искусственно созданных и природных вирусов. Как пояснил ученый, в природных места распознавания распределены совершенно случайно, а в искусственно созданных всегда появлялись в определенном образце.
 

Эта закономерность также обнаружена у SARS-CoV-2, но не у близкородственных вирусов", - пояснил ученый.

 
Он уточнил, что, согласно предварительным результатам, вероятность того, что естественная эволюция случайно создала этот паттерн, составляет не более одного к ста, а возможно, и гораздо меньше.
 
Ранее комиссия по коронавирусу британского медицинского журнала Lancet опубликовала доклад на основе двухлетней работы, в котором заявила, что не исключает его лабораторного происхождения. В связи с обнародованием исследования Всемирная организация здравоохранения сообщила, что продолжает поиск источника происхождения вируса SARS-CoV-2.
 

В Казахстане за сутки зарегистрировано 39 случаев заболевания COVID-19

23.10.2022, 12:13 25211
Астана. 23 октября. KAZAKHSTAN TODAY - За прошедшие сутки в Казахстане зарегистрировано 39 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией с положительным результатом ПЦР-теста. С начала пандемии подтверждено 1 394 518 случаев заболевания.
 
По данным Министерства здравоохранения РК на 23 октября, лечение от КВИ продолжают получать 944 человека (789 КВИ+ и 155 КВИ-), из них в стационарах находятся 97 пациентов, на амбулаторном уровне - 847 пациентов.
 
Из числа заболевших КВИ+ и КВИ- находятся:
 
• в тяжелом состоянии - 2 пациента,
 
• в состоянии крайней степени тяжести - 3 пациента,
 
• на аппарате ИВЛ - 2 пациента.
 
Первый компонент вакцины получили 10 841 660 человек , второй - 10 602 539 человек. Ревакцинировались 5 596 045 человек.

По данным за 21 октября, выявлено 10 случаев заболевания пневмонией с признаками коронавируса (КВИ-). Летальных случаев не зарегистрировано.
 

В Казахстане за сутки зарегистрировано 34 случая заболевания коронавирусом

22.10.2022, 09:20 30276
Астана. 22 октября. KAZAKHSTAN TODAY - В Казахстане за прошедшие сутки зарегистрировано 34 случая заболевания коронавирусом с положительным ПЦР-тестом (КВИ+), с начала пандемии - 1 394 479 случаев заболевания.
 
По данным Минздрава, на 22 октября лечение от КВИ продолжают получать 972 человека (812 КВИ+ и 160 КВИ-), из них в стационарах находится 100 пациентов, на амбулаторном уровне - 872 пациента.
 
Из числа заболевших КВИ+ и КВИ- находятся: в тяжелом состоянии - 2 пациента, в состоянии крайней степени тяжести - 4 пациента, на аппарате ИВЛ - 2 пациента.
 
За 20 октября выявлено 12 случаев заболевания пневмонией с признаками коронавируса (КВИ-). Летальных случаев не зарегистрировано.

I компонентом вакцины против коронавируса провакцинировано 10 841 415 человек, II компонентом - 10 602 154 человека. Ревакцинировано 5 593 542 человека.
 

В Казахстане за сутки зарегистрировано 36 случаев заболевания коронавирусом

21.10.2022, 08:25 32081
Астана. 21 октября. KAZAKHSTAN TODAY - В Казахстане за прошедшие сутки зарегистрировано 36 случаев заболевания коронавирусом с положительным ПЦР-тестом, с начала пандемии - 1 394 442 случая заболевания.
 
По данным Минздрава, на 21 октября лечение от КВИ продолжают получать 978 человек (828 КВИ+ и 150 КВИ-), из них в стационарах находится 108 пациентов, на амбулаторном уровне - 870 пациентов.
 
Из числа заболевших КВИ+ и КВИ- находятся: в тяжелом состоянии - 3 пациента, в состоянии крайней степени тяжести - 5 пациентов, на аппарате ИВЛ - 2 пациента.
 
За 19 октября выявлено 9 случаев заболевания пневмонией с признаками коронавируса (КВИ-). Летальных случаев не зарегистрировано.
 
I компонентом вакцины против коронавируса провакцинировано 10 841 112 человек, II компонентом - 10 601 773 человека. Ревакцинировано 5 590 236 человек.
 

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