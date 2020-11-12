Нур-Султан. 11 ноября. Kazakhstan Today - В Казахстане за сутки зарегистрировано 242 случая заболевания коронавирусной пневмонией, передает Kazakhstan Today.

По данным Минздрава РК, за прошедшие сутки зафиксированы 242 случая заболевания пневмонией с признаками коронавирусной инфекции и 83 человека выздоровели.

Всего с 1 августа зарегистрировано: заболевших - 39 357, летальных случаев - 410, выздоровевших - 29 286 человек.





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