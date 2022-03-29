В Казахстане за сутки зарегистрировано 25 новых случаев COVID-19

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НУР-СУЛТАН. 28 МАРТА - В Казахстане за прошедшие сутки зарегистрировано 25 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией с положительным результатом ПЦР-теста (КВИ+), всего с начала пандемии в стране подтверждено 1 305 065 случаев, передает KAZAKHSTAN TODAY.

За прошедшие сутки зарегистрировано 25 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией, из них:

в городе Нур-Султане - 2,

в городе Алматы - 12,

в городе Шымкенте - 0,

в Акмолинской области - 1,

в Актюбинской области - 2,

в Алматинской области - 1,

в Атырауской области - 0,

в ВКО - 5,

в Жамбылской области - 0,

в ЗКО - 1,

в Карагандинской области - 0,

в Костанайской области - 1,

в Кызылординской области - 0,

в Мангистауской области - 0,

в Павлодарской области - 0,

в СКО - 0,

в Туркестанской области - 0.

В Казахстане 281 человек выздоровел от коронавирусной инфекции за сутки, с начала пандемии - 1 288 267 человек, сообщает МВК по нераспространению COVID-19.

В "зеленой" зоне находятся все регионы: Нур-Султан, Алматы, Шымкент, Алматинская, Актюбинская, Атырауская, Акмолинская, Западно-Казахстанская, Восточно-Казахстанская, Жамбылская, Карагандинская, Костанайская, Кызылординская, Мангистауская, Северо-Казахстанская, Павлодарская, Туркестанская области.

На 27 марта 2022 года в Казахстане 1-м компонентом против коронавирусной инфекции провакцинировано 9 450 763 человека, 2-м компонентом - 9 148 401 человек.





26 марта 2022 года зафиксировано 3 случая заболевания пневмонией с признаками коронавирусной инфекции (КВИ-). Всего с 13 марта 2020 года зарегистрировано: заболевших - 88 606, летальных случаев - 5352, выздоровевших - 82 237.





На 28 марта лечение от КВИ продолжают получать 4157 человек (3140 КВИ+ и 1017 КВИ-), из них в стационарах находится 443 пациента, на амбулаторном уровне - 3714 пациентов.





Из числа заболевших КВИ+ и КВИ- находятся: в тяжелом состоянии - 46 пациентов, в состоянии крайней степени тяжести - 6 пациентов, на аппарате ИВЛ - 9 пациентов.