В Казахстане за сутки зарегистрировано 2654 новых случая заболевания коронавирусом

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НУР-СУЛТАН. 23 ИЮЛЯ - В Казахстане за прошедшие сутки зарегистрировано 2654 новых случая заболевания коронавирусной инфекцией с положительным результатом ПЦР-теста, с начала пандемии в стране подтверждено 1 328 844 случая, передает KAZAKHSTAN TODAY.
По данным МВК по нераспространению коронавируса, новые случаи выявлены:
в городе Нур-Султане - 797,
в городе Алматы - 804,
в городе Шымкенте - 115,
в Акмолинской области - 70,
в Актюбинской области - 36,
в Алматинской области - 74,
Жетысуской области - 126,
в Атырауской области - 46,
в ВКО - 17,
в Абайской области - 30,
в Жамбылской области - 78,
в ЗКО - 48,
в Карагандинской области - 212,
в Улытауской области - 3,
в Костанайской области - 36,
в Кызылординской области - 52,
в Мангистауской области - 33,
в Павлодарской области - 35,
в СКО - 20,
в Туркестанской области - 22.
За 21 июля зарегистрировано 15 случаев заболевания пневмонией с признаками коронавируса (КВИ-).
В Казахстане за сутки 399 человек выздоровели от коронавирусной инфекции, с начала пандемии - 1 299 032.
На 23 июля лечение от КВИ продолжают получать 16 295 человек (16 147 КВИ+ и 148 КВИ-), из них в стационарах находится 1280 пациентов, на амбулаторном уровне - 15 015 пациентов.
Из числа заболевших КВИ+ и КВИ- находятся: в тяжелом состоянии - 31 пациент, в состоянии крайней степени тяжести - 8 пациентов, на аппарате ИВЛ - 4 пациента.
На 22 июля 2022 года в Казахстане 1-м компонентом против коронавирусной инфекции провакцинировано 9 544 079 человек, 2-м компонентом провакцинировано 9 325 823 человека. Ревакцинировано - 4 961 965 человек.