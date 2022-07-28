В Казахстане за сутки зарегистрировано 2684 новых случая заболевания коронавирусом

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НУР-СУЛТАН. 27 ИЮЛЯ - В Казахстане за прошедшие сутки зарегистрировано 2684 новых случая заболевания коронавирусной инфекцией с положительным результатом ПЦР-теста (КВИ+), всего в стране с начала пандемии подтверждено 1 338 090 случаев заболевания, передает KAZAKHSTAN TODAY.
По данным МВК по нераспространению коронавируса, новые случаи выявлены:
в городе Нур-Султане - 864,
в городе Алматы - 505,
в городе Шымкенте - 84,
в Акмолинской области - 89,
в Актюбинской области - 33,
в Алматинской области - 73,
Жетысуской области - 74,
в Атырауской области - 68,
в ВКО - 20,
в Абайской области - 43,
в Жамбылской области - 81,
в ЗКО - 52,
в Карагандинской области - 379,
в Улытауской области - 41,
в Костанайской области - 49,
в Кызылординской области - 102,
в Мангистауской области - 34,
в Павлодарской области - 49,
в СКО - 24,
в Туркестанской области - 20.
Нур-Султан находится в "желтой" зоне, остальные регионы - в "зеленой".
В Казахстане за сутки 1314 человек выздоровели от коронавирусной инфекции, с начала пандемии выздоровели 1 303 634 человека.
На 27 июля лечение от КВИ продолжают получать 20 958 человек (20 790 КВИ+ и 168 КВИ-), из них в стационарах находятся 1386 пациентов, на амбулаторном уровне - 19 572 пациента.
Из числа заболевших КВИ+ и КВИ- находятся: в тяжелом состоянии - 32 пациента, в состоянии крайней степени тяжести - 12 пациентов, на аппарате ИВЛ - 7 пациентов.
На 27 июля в Казахстане I компонентом провакцинирован 10 779 171 человек, II компонентом - 10 509 200 человек. Ревакцинировано 4 987 487 человек.
По данным Минздрава, за 25 июля в Казахстане выявлено 25 случаев заболевания пневмонией с признаками коронавируса (КВИ-).
25 июля от КВИ+ скончался 1 человек.