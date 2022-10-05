В Казахстане за сутки зарегистрировано 29 новых случаев заболевания коронавирусом

АСТАНА. 4 ОКТЯБРЯ - В Казахстане за сутки зарегистрировано 29 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией с положительным результатом ПЦР-теста, всего в стране с начала пандемии подтверждено 1 393 720 случаев заболевания, передает KAZAKHSTAN TODAY.
По данным Комитета санитарно-эпидемиологического контроля, новые случаи выявлены:
в городе Астане - 7,
в городе Алматы - 9,
в Акмолинской области - 2,
в Актюбинской области - 1,
в Атырауской области - 2,
в Жамбылской области - 1,
в Западно-Казахстанской области - 1,
в Улытауской области - 1,
в Костанайской области - 3,
в Кызылординской области - 1,
в Павлодарской области - 1.
На 4 октября лечение от КВИ продолжают получать 1173 человека (1 036 КВИ+ и 137 КВИ-), из них в стационарах находятся 132 пациента, на амбулаторном уровне - 1041 пациент.
Из числа заболевших КВИ+ и КВИ- находятся: в тяжелом состоянии - 2 пациента, в состоянии крайней степени тяжести - 6 пациентов, на аппарате ИВЛ - 2 пациента.
В Казахстане за сутки 104 человека выздоровели от коронавирусной инфекции, с начала пандемии всего в стране выздоровело 1 378 992 человека.
I компонентом вакцины против коронавируса провакцинировано 10 835 925 человек, II компонентом - 10 593 871 человек. Ревакцинировано 5 544 287 человек.