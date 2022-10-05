В Казахстане за сутки зарегистрировано 29 новых случаев заболевания коронавирусом

АСТАНА. 4 ОКТЯБРЯ - В Казахстане за сутки зарегистрировано 29 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией с положительным результатом ПЦР-теста, всего в стране с начала пандемии подтверждено 1 393 720 случаев заболевания, передает KAZAKHSTAN TODAY.

По данным Комитета санитарно-эпидемиологического контроля, новые случаи выявлены:

в городе Астане - 7,

в городе Алматы - 9,

в Акмолинской области - 2,

в Актюбинской области - 1,

в Атырауской области - 2,

в Жамбылской области - 1,

в Западно-Казахстанской области - 1,

в Улытауской области - 1,

в Костанайской области - 3,

в Кызылординской области - 1,

в Павлодарской области - 1.

На 4 октября лечение от КВИ продолжают получать 1173 человека (1 036 КВИ+ и 137 КВИ-), из них в стационарах находятся 132 пациента, на амбулаторном уровне - 1041 пациент.

Из числа заболевших КВИ+ и КВИ- находятся: в тяжелом состоянии - 2 пациента, в состоянии крайней степени тяжести - 6 пациентов, на аппарате ИВЛ - 2 пациента.

В Казахстане за сутки 104 человека выздоровели от коронавирусной инфекции, с начала пандемии всего в стране выздоровело 1 378 992 человека.

I компонентом вакцины против коронавируса провакцинировано 10 835 925 человек, II компонентом - 10 593 871 человек. Ревакцинировано 5 544 287 человек.