В Казахстане за сутки зарегистрировано 32 новых случая заболевания коронавирусом

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За прошедшие сутки зарегистрировано 32 новых случая заболевания коронавирусной инфекцией, из них:
в городе Нур-Султане - 6,
в городе Алматы - 9,
в городе Шымкенте - 0,
в Акмолинской области - 0,
в Актюбинской области - 1,
в Алматинской области - 3,
в Атырауской области - 0,
в ВКО - 4,
в Жамбылской области - 0,
в ЗКО - 0,
в Карагандинской области - 3,
в Костанайской области - 2,
в Кызылординской области - 0,
в Мангистауской области - 1,
в Павлодарской области - 1,
в СКО - 2,
в Туркестанской области - 0.
В "зеленой" зоне находятся все регионы РК: города Нур-Султан, Алматы, Шымкент, Алматинская, Актюбинская, Атырауская, Акмолинская, Западно-Казахстанская, Восточно-Казахстанская, Жамбылская, Карагандинская, Костанайская, Кызылординская, Мангистауская, Северо-Казахстанская, Павлодарская, Туркестанская области.
В Казахстане за сутки 564 человека выздоровели от коронавирусной инфекции, всего с начала пандемии - 1 289 315 человек, сообщает МВК по нераспространению COVID-19.
На 29 марта 2022 года в Казахстане 1-м компонентом против коронавирусной инфекции провакцинировано 9 453 237 человек, 2-м компонентом - 9 156 605 человек.
На 30 марта лечение от КВИ продолжают получать 3146 человек (2140 КВИ+ и 1006 КВИ-). Из них в стационарах находится 355 пациентов, на амбулаторном уровне - 2791 пациент.
Из числа заболевших КВИ+ и КВИ- находятся: в тяжелом состоянии - 31 пациент, в состоянии крайней степени тяжести - 7 пациентов, на аппарате ИВЛ - 8 пациентов.
28 марта 2022 года зарегистрирован 21 случай заболевания пневмонией с признаками коронавируса (КВИ-).
Летальных случаев 28 марта не зарегистрировано.