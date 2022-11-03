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В Казахстане за сутки зарегистрировано 35 случаев заболевания коронавирусом

02.11.2022, 08:34 3901
В Казахстане за сутки зарегистрировано 35 случаев заболевания коронавирусом
Фото: Depositphotos
Астана. 2 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - В Казахстане за прошедшие сутки зарегистрировано 35 случаев заболевания коронавирусом с положительным ПЦР-тестом (КВИ+), с начала пандемии - 1 394 788 случаев.
 
По данным Министерства здравоохранения, на 2 ноября лечение от КВИ продолжают получать 811 человек (664 КВИ+ и 147 КВИ-), из них в стационарах находятся 65 пациентов, на амбулаторном уровне - 746 пациентов.
 
Из числа заболевших КВИ+ и КВИ- находятся: в тяжелом состоянии - 3 пациента, в состоянии крайней степени тяжести - 3 пациента, на аппарате ИВЛ - 1 пациент.

За 31 октября выявлено 6 случаев заболевания пневмонией с признаками коронавируса (КВИ-). Летальных случаев не зарегистрировано.

I компонентом вакцины против коронавируса провакцинировано 10 843 214 человек, II компонентом - 10 605 513 человек. Ревакцинировано 5 613 445 человек.
 

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В Казахстане за сутки зарегистрировано 49 случаев заболевания коронавирусом

03.11.2022, 08:31 921
Астана. 3 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - В Казахстане за прошедшие сутки зарегистрировано 49 случаев заболевания коронавирусом с положительным ПЦР-тестом (КВИ+), с начала пандемии - 1 394 837 случаев.
 
По данным Минздрава РК, на 3 ноября лечение от КВИ продолжают получать 840 человек (690 КВИ+ и 150 КВИ-), из них в стационарах находится 72 пациента, на амбулаторном уровне - 768 пациентов.
 
Из числа заболевших КВИ+ и КВИ- находятся: в тяжелом состоянии - 5 пациентов, в состоянии крайней степени тяжести - 3 пациента, на аппарате ИВЛ - 1 пациент.
 
За 1 ноября выявлено 5 случаев заболевания пневмонией с признаками коронавируса (КВИ-). Летальных случаев не зарегистрировано.
 
I компонентом вакцины против коронавируса провакцинировано 10 843 420 человек, II компонентом - 10 605 846 человек. Ревакцинировано 5 616 462 человека.
 

В Казахстане зарегистрировано 24 случая заболевания коронавирусом

01.11.2022, 08:34 6851
В Казахстане зарегистрировано 24 случая заболевания коронавирусом
Фото: pixabay.com
Астана. 1 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - В Казахстане за прошедшие сутки зарегистрировано 24 новых случая заболевания коронавирусом с положительным ПЦР-тестом (КВИ+), с начала пандемии - 1 394 753 случая заболевания.
 
По данным Министерства здравоохранения РК, на 1 ноября лечение от КВИ продолжают получать 812 человек (668 КВИ+ и 144 КВИ-), из них в стационарах находится 74 пациента, на амбулаторном уровне - 738 пациентов.
 
Из числа заболевших КВИ+ и КВИ- находятся: в тяжелом состоянии - 3 пациента, в состоянии крайней степени тяжести - 4 пациента, на аппарате ИВЛ - 1 пациент.

I компонентом вакцины против коронавируса провакцинировано 10 842 967 человек, II компонентом - 10 604 954 человека. Ревакцинировано 5 609 917 человек.
 

В Казахстане зарегистрировано 15 случаев заболевания коронавирусом

31.10.2022, 08:53 10766
Астана. 31 октября. KAZAKHSTAN TODAY - В Казахстане за прошедшие сутки зарегистрировано 15 случаев заболевания коронавирусом с положительным ПЦР-тестом (КВИ+), с начала пандемии - 1 394 729 случаев заболевания.
 
По данным Министерства здравоохранения РК, на 31 октября лечение от КВИ продолжают получать 830 человек (681 КВИ+ и 149 КВИ-), из них в стационарах находится 77 пациентов, на амбулаторном уровне - 753 пациента.
 
Из числа заболевших КВИ+ и КВИ- находятся: в тяжелом состоянии - 2 пациента, в состоянии крайней степени тяжести - 4 пациента, на аппарате ИВЛ - 1 пациент.
 
За 29 октября зарегистрирован 1 случай заболевания пневмонией с признаками коронавируса (КВИ-).
 
I компонентом вакцины против коронавируса провакцинировано 10 842 957 человек, II компонентом - 10 604 927 человек. Ревакцинировано 5 609 347 человек.
 

В Казахстане зарегистрировано 45 случаев заболевания COVID-19

29.10.2022, 10:11 16781
Астана. 29 октября. KAZAKHSTAN TODAY - В Казахстане за прошедшие сутки зарегистрировано 45 случаев заболевания коронавирусом с положительным ПЦР-тестом (КВИ+), с начала пандемии - 1 394 664 случая заболевания, сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения Республики Казахстан.
 
По данным Минздрава, на 29 октября лечение от КВИ продолжают получать 794 человека (653 КВИ+ и 141 КВИ-), из них в стационарах находится 77 пациентов, на амбулаторном уровне - 717 пациентов.
 
Из числа заболевших КВИ+ и КВИ- находятся: в тяжелом состоянии - 2 пациента, в состоянии крайней степени тяжести - 4 пациента, на аппарате ИВЛ - 1 пациент.
 
Первым компонентом вакцины против коронавируса вакцинировано 10 842 616 человек, вторым компонентом - 10 604 215 человек. Ревакцинировано 5 604 887 человек.
 
За 27 октября зарегистрировано 8 случаев заболевания пневмонией с признаками коронавируса (КВИ-). Летальных случаев не зарегистрировано.
 

В Казахстане зарегистрировано 34 случая заболевания коронавирусом

28.10.2022, 08:23 20476
Астана. 28 октября. KAZAKHSTAN TODAY - В Казахстане за прошедшие сутки зарегистрировано 34 случая заболевания коронавирусом с положительным ПЦР-тестом (КВИ+), с начала пандемии - 1 394 619 случаев заболевания.
 
По данным Минздрава РК, на 28 октября лечение от КВИ продолжают получать 766 человек (624 КВИ+ и 142 КВИ-), из них в стационарах находится 80 пациентов, на амбулаторном уровне - 686 пациентов.
 
Из числа заболевших КВИ+ и КВИ- находятся: в тяжелом состоянии - 2 пациента, в состоянии крайней степени тяжести - 4 пациента, на аппарате ИВЛ - 1 пациент.
 
I компонентом вакцины против коронавируса провакцинировано 10 842 360 человек, II компонентом - 10 603 795 человек. Ревакцинировано 5 602 662 человека.
 
За 26 октября зарегистрировано 4 случая заболевания пневмонией с признаками коронавируса (КВИ-). Летальных случаев не зарегистрировано.
 

В Казахстане за сутки зарегистрировано 22 случая заболевания коронавирусом

27.10.2022, 08:47 25056
Астана. 27 октября. KAZAKHSTAN TODAY - В Казахстане за прошедшие сутки зарегистрировано 22 случая заболевания коронавирусом с положительным ПЦР-тестом (КВИ+), с начала пандемии - 1 394 585 случаев.
 
По данным Минздрава РК, на 27 октября лечение от КВИ продолжают получать 880 человек (734 КВИ+ и 146 КВИ-), из них в стационарах находится 89 пациентов, на амбулаторном уровне - 791 пациент.
 
Из числа заболевших КВИ+ и КВИ- находятся: в тяжелом состоянии - 1 пациент, в состоянии крайней степени тяжести - 3 пациента, на аппарате ИВЛ - 1 пациент.
 
I компонентом вакцины против коронавируса провакцинировано 10 842 028 человек, II компонентом - 10 602 970 человек. Ревакцинировано 5 600 088 человек.
 

В Казахстане лечение от COVID-19 продолжают получать около 900 человек

26.10.2022, 08:34 29886
Астана. 26 октября. KAZAKHSTAN TODAY - За прошедшие сутки в Казахстане зарегистрировано 7 случаев заболевания коронавирусом с положительным ПЦР-тестом (КВИ+), с начала пандемии - 1 394 563 случая заболевания.
 
По данным Минздрава, на 26 октября лечение от КВИ продолжают получать 882 человека (732 КВИ+ и 150 КВИ-), из них в стационарах находится 97 пациентов, на амбулаторном уровне - 785 пациентов.
 
Из числа заболевших КВИ+ и КВИ- находятся: в тяжелом состоянии - 2 пациента, в состоянии крайней степени тяжести - 4 пациента, на аппарате ИВЛ - 2 пациента.
 
I компонентом вакцины против коронавируса провакцинировано 10 841 992 человека, II компонентом - 10 602 948 человек. Ревакцинировано 5 599 809 человек.
 

В Казахстане лечение от коронавируса продолжают получать 910 человек

25.10.2022, 09:39 34771
Астана. 25 октября. KAZAKHSTAN TODAY - На 25 октября лечение от коронавируса продолжают получать 910 человек (–749+ и 161 КВИ-), из них в стационарах находятся 97 пациентов, на амбулаторном уровне - 813 пациентов, сообщает Министерство здравоохранения Республики Казахстан.
 
Из числа заболевших КВИ+ и КВИ- в тяжелом состоянии находятся 2 пациента; в состоянии крайней степени тяжести - 4 пациента, на аппарате ИВЛ - 2 пациента.
 
За сутки в стране выявлено 17 новых случаев заболевания COVID-19 (КВИ+). Всего с начала пандемии в Казахстане зарегистрировано 1 394 556 случаев заболевания КВИ.
 
По состоянию на 23 октября выявлено 11 случаев пневмонии с признаками коронавируса.
 
На сегодняшний день в стране первым компонентом вакцины от коронавируса вакцинированы 10 841 936 человек, вторым компонентом - 10 602 870 человек. Ревакцинировано 5 599 079 человек.
 

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