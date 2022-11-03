В Казахстане за сутки зарегистрировано 35 случаев заболевания коронавирусом

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Астана. 2 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - В Казахстане за прошедшие сутки зарегистрировано 35 случаев заболевания коронавирусом с положительным ПЦР-тестом (КВИ+), с начала пандемии - 1 394 788 случаев.

По данным Министерства здравоохранения, на 2 ноября лечение от КВИ продолжают получать 811 человек (664 КВИ+ и 147 КВИ-), из них в стационарах находятся 65 пациентов, на амбулаторном уровне - 746 пациентов.

Из числа заболевших КВИ+ и КВИ- находятся: в тяжелом состоянии - 3 пациента, в состоянии крайней степени тяжести - 3 пациента, на аппарате ИВЛ - 1 пациент.





За 31 октября выявлено 6 случаев заболевания пневмонией с признаками коронавируса (КВИ-). Летальных случаев не зарегистрировано.





I компонентом вакцины против коронавируса провакцинировано 10 843 214 человек, II компонентом - 10 605 513 человек. Ревакцинировано 5 613 445 человек.