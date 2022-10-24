В Казахстане за сутки зарегистрировано 39 случаев заболевания COVID-19

Астана. 23 октября. KAZAKHSTAN TODAY - За прошедшие сутки в Казахстане зарегистрировано 39 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией с положительным результатом ПЦР-теста. С начала пандемии подтверждено 1 394 518 случаев заболевания.
По данным Министерства здравоохранения РК на 23 октября, лечение от КВИ продолжают получать 944 человека (789 КВИ+ и 155 КВИ-), из них в стационарах находятся 97 пациентов, на амбулаторном уровне - 847 пациентов.
Из числа заболевших КВИ+ и КВИ- находятся:
• в тяжелом состоянии - 2 пациента,
• в состоянии крайней степени тяжести - 3 пациента,
• на аппарате ИВЛ - 2 пациента.
Первый компонент вакцины получили 10 841 660 человек , второй - 10 602 539 человек. Ревакцинировались 5 596 045 человек.
По данным за 21 октября, выявлено 10 случаев заболевания пневмонией с признаками коронавируса (КВИ-). Летальных случаев не зарегистрировано.