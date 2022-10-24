В Казахстане за сутки зарегистрировано 39 случаев заболевания COVID-19

Астана. 22 октября. KAZAKHSTAN TODAY - В Казахстане за прошедшие сутки зарегистрировано 34 случая заболевания коронавирусом с положительным ПЦР-тестом (КВИ+), с начала пандемии - 1 394 479 случаев заболевания.

По данным Минздрава, на 22 октября лечение от КВИ продолжают получать 972 человека (812 КВИ+ и 160 КВИ-), из них в стационарах находится 100 пациентов, на амбулаторном уровне - 872 пациента.

Из числа заболевших КВИ+ и КВИ- находятся: в тяжелом состоянии - 2 пациента, в состоянии крайней степени тяжести - 4 пациента, на аппарате ИВЛ - 2 пациента.

За 20 октября выявлено 12 случаев заболевания пневмонией с признаками коронавируса (КВИ-). Летальных случаев не зарегистрировано.





I компонентом вакцины против коронавируса провакцинировано 10 841 415 человек, II компонентом - 10 602 154 человека. Ревакцинировано 5 593 542 человека.