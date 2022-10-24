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В Казахстане за сутки зарегистрировано 39 случаев заболевания COVID-19

23.10.2022, 12:13 3491
Астана. 23 октября. KAZAKHSTAN TODAY - За прошедшие сутки в Казахстане зарегистрировано 39 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией с положительным результатом ПЦР-теста. С начала пандемии подтверждено 1 394 518 случаев заболевания.
 
По данным Министерства здравоохранения РК на 23 октября, лечение от КВИ продолжают получать 944 человека (789 КВИ+ и 155 КВИ-), из них в стационарах находятся 97 пациентов, на амбулаторном уровне - 847 пациентов.
 
Из числа заболевших КВИ+ и КВИ- находятся:
 
• в тяжелом состоянии - 2 пациента,
 
• в состоянии крайней степени тяжести - 3 пациента,
 
• на аппарате ИВЛ - 2 пациента.
 
Первый компонент вакцины получили 10 841 660 человек , второй - 10 602 539 человек. Ревакцинировались 5 596 045 человек.

По данным за 21 октября, выявлено 10 случаев заболевания пневмонией с признаками коронавируса (КВИ-). Летальных случаев не зарегистрировано.
 

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В Казахстане за сутки зарегистрировано 34 случая заболевания коронавирусом

22.10.2022, 09:20 8491
Астана. 22 октября. KAZAKHSTAN TODAY - В Казахстане за прошедшие сутки зарегистрировано 34 случая заболевания коронавирусом с положительным ПЦР-тестом (КВИ+), с начала пандемии - 1 394 479 случаев заболевания.
 
По данным Минздрава, на 22 октября лечение от КВИ продолжают получать 972 человека (812 КВИ+ и 160 КВИ-), из них в стационарах находится 100 пациентов, на амбулаторном уровне - 872 пациента.
 
Из числа заболевших КВИ+ и КВИ- находятся: в тяжелом состоянии - 2 пациента, в состоянии крайней степени тяжести - 4 пациента, на аппарате ИВЛ - 2 пациента.
 
За 20 октября выявлено 12 случаев заболевания пневмонией с признаками коронавируса (КВИ-). Летальных случаев не зарегистрировано.

I компонентом вакцины против коронавируса провакцинировано 10 841 415 человек, II компонентом - 10 602 154 человека. Ревакцинировано 5 593 542 человека.
 

В Казахстане за сутки зарегистрировано 36 случаев заболевания коронавирусом

21.10.2022, 08:25 12191
Астана. 21 октября. KAZAKHSTAN TODAY - В Казахстане за прошедшие сутки зарегистрировано 36 случаев заболевания коронавирусом с положительным ПЦР-тестом, с начала пандемии - 1 394 442 случая заболевания.
 
По данным Минздрава, на 21 октября лечение от КВИ продолжают получать 978 человек (828 КВИ+ и 150 КВИ-), из них в стационарах находится 108 пациентов, на амбулаторном уровне - 870 пациентов.
 
Из числа заболевших КВИ+ и КВИ- находятся: в тяжелом состоянии - 3 пациента, в состоянии крайней степени тяжести - 5 пациентов, на аппарате ИВЛ - 2 пациента.
 
За 19 октября выявлено 9 случаев заболевания пневмонией с признаками коронавируса (КВИ-). Летальных случаев не зарегистрировано.
 
I компонентом вакцины против коронавируса провакцинировано 10 841 112 человек, II компонентом - 10 601 773 человека. Ревакцинировано 5 590 236 человек.
 

В Казахстане за прошедшие сутки 51 человек заболел коронавирусом

20.10.2022, 08:49 14761
Астана. 20 октября. KAZAKHSTAN TODAY - В Казахстане за прошедшие сутки выявлен 51 случай заболевания коронавирусом с положительным ПЦР-тестом (КВИ+), с начала пандемии - 1 394 406 случаев заболевания.
 
По данным Минздрава РК, на 20 октября лечение от КВИ продолжает получать 971 человек (827 КВИ+ и 144 КВИ-), из них в стационарах находится 107 пациентов, на амбулаторном уровне - 864 пациента.
 
Из числа заболевших КВИ+ и КВИ- находятся: в тяжелом состоянии - 4 пациента, в состоянии крайней степени тяжести - 5 пациентов, на аппарате ИВЛ - 2 пациента.
 
За 18 октября выявлено 8 случаев заболевания пневмонией с признаками коронавируса (КВИ-). Летальных случаев не зарегистрировано.

I компонентом вакцины против коронавируса провакцинировано 10 840 776 человек, II компонентом - 10 601 392 человека. Ревакцинировано 5 587 083 человека.
 

В Казахстане за сутки зарегистрировано 50 случаев заболевания коронавирусом

19.10.2022, 08:29 18546
В Казахстане за сутки зарегистрировано 50 случаев заболевания коронавирусом
Фото: Depositphotos
Астана. 19 октября. KAZAKHSTAN TODAY - В Казахстане за прошедшие сутки зарегистрировано 50 случаев заболевания коронавирусом с положительным ПЦР-тестом, с начала пандемии - 1 394 355 случаев заболевания.
 
По данным Минздрава, на 19 октября лечение от КВИ продолжают получать 958 человек (817 КВИ+ и 141 КВИ-), из них в стационарах находится 102 пациента, на амбулаторном уровне - 856 пациентов.
 
Из числа заболевших КВИ+ и КВИ- находятся: в тяжелом состоянии - 5 пациентов, в состоянии крайней степени тяжести - 4 пациента, на аппарате ИВЛ - 1 пациент.

I компонентом вакцины против коронавируса провакцинировано 10 840 432 человека, II компонентом - 10 600 782 человека. Ревакцинировано 5 584 450 человек.
 

В Казахстане около тысячи человек продолжают получать лечение от коронавируса

18.10.2022, 08:20 20781
В Казахстане около тысячи человек продолжают получать лечение от коронавируса
Фото: pixabay.com
Астана. 18 октября. KAZAKHSTAN TODAY - В Казахстане за прошедшие сутки зарегистрировано 18 новых случаев заболевания коронавирусом с положительным ПЦР-тестом (КВИ+), с начала пандемии выявлено 1 394 305 случаев заболевания.
 
По данным Минздрава, на 18 октября лечение от КВИ продолжают получать 949 человек (818 КВИ+ и 131 КВИ-), из них в стационарах находится 109 пациентов, на амбулаторном уровне - 840 пациентов.
 
Из числа заболевших КВИ+ и КВИ- находятся: в тяжелом состоянии - 4 пациента, в состоянии крайней степени тяжести - 2 пациента, на аппарате ИВЛ - 1 пациент.
 
I компонентом вакцины против коронавируса провакцинировано 10 840 079 человек, II компонентом - 10 600 227 человек. Ревакцинировано 5 581 210 человек.
 

В Казахстане снизилось количество заболевших коронавирусом

17.10.2022, 08:22 24351
Астана. 17 октября. KAZAKHSTAN TODAY - В Казахстане за прошедшие сутки зарегистрировано 12 случаев заболевания коронавирусом с положительным ПЦР-тестом (КВИ+), с начала пандемии в стране выявлено 1 394 287 случаев заболевания.
 
По данным Министерства здравоохранения РК, на 17 октября лечение от КВИ продолжают получать 959 человек (829 КВИ+ и 130 КВИ-), из них в стационарах находится 107 пациентов, на амбулаторном уровне - 852 пациента.
 
Из числа заболевших КВИ+ и КВИ- находятся: в тяжелом состоянии - 3 пациента, в состоянии крайней степени тяжести - 3 пациента, на аппарате ИВЛ - 1 пациент.

I компонентом вакцины против коронавируса провакцинировано 10 840 056 человек, II компонентом - 10 600 203 человека. Ревакцинировано – 5 581 035 человек.
 

В Казахстане зарегистрировано 36 новых случаев заболевания коронавирусом

16.10.2022, 11:11 27916
В Казахстане зарегистрировано 36 новых случаев заболевания коронавирусом
Фото: Depositphotos
Астана. 16 октября. KAZAKHSTAN TODAY - В Республике Казахстан за сутки зарегистрировано 36 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией с положительным результатом ПЦР-теста, сообщили в Министерстве здравоохранения.

На 16 октября лечение от КВИ продолжают получать 980 человек (848 КВИ+ и 132 КВИ-), из них в стационарах находится 107 пациентов, на амбулаторном уровне - 873 пациента.

Из числа заболевших КВИ+ и КВИ- находятся:

• в тяжелом состоянии - 2 пациента,
• в состоянии крайней степени тяжести - 4 пациента,
• на аппарате ИВЛ - 3 пациента.

Первый компонент вакцины получили 10 839 957 человек, второй - 10 600 124 человека. Ревакцинировались 5 580 193 человека.
 

В Казахстане за сутки 53 человека заболели коронавирусом

15.10.2022, 10:28 29661
Астана. 15 октября. KAZAKHSTAN TODAY - В Казахстане за прошедшие сутки выявлено 53 заболевших коронавирусной инфекцией. Всего с начала пандемии зарегистрировано 1 394 239 случаев заболевания, сообщает Минздрав.
 
На 15 октября лечение от КВИ продолжают получать 1000 человек (-862+ и 138 КВИ-), из них в стационарах находятся 107 пациентов, на амбулаторном уровне - 893 пациента.
 
Из числа заболевших КВИ+ и КВИ- находятся: в тяжелом состоянии - 2 пациента, в состоянии крайней степени тяжести - 4 пациента, на аппарате ИВЛ - 3 пациента.
 
За 14 октября выявлено 2 случая заболевания пневмонией с признаками коронавируса (КВИ-). Летальных случаев не зарегистрировано.
 
На 15 октября I компонентом вакцины против коронавируса вакцинировано 10 839 156 человек, II компонентом - 10 599 110 человек. Ревакцинировано 5 573 357 человек.
 
Ранее сообщалось, что врачи отмечают сезонный подъем заболеваемости ОРВИ в Алматы.
 

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