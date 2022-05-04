НУР-СУЛТАН. 3 МАЯ - В Казахстане за сутки зарегистрировано 3 новых случая заболевания коронавирусом с положительным ПЦР-тестом (КВИ+), с начала пандемии - 1 305 551 случай заболевания, передает KAZAKHSTAN TODAY.

По данным Минздрава, за сутки выявлено 3 случая заболевания пневмонией с признаками коронавируса (КВИ-). Летальных случаев не зарегистрировано.

На 3 мая лечение от КВИ продолжает получать 1631 человек (КВИ+ 790 и 841 КВИ-), из них в стационарах находятся 85 пациентов, на амбулаторном уровне - 1546 пациентов.

Из числа заболевших КВИ+ и КВИ- находятся: в тяжелом состоянии - 13 пациентов, в состоянии крайней степени тяжести - 1 пациент, на аппарате ИВЛ - 2 пациента.

В Казахстане по состоянию на 3 мая I компонентом вакцины от коронавируса провакцинирован 9 486 041 человек, II компонентом - 9 247 120 человек. Ревакцинировано 3 999 478 человек.