В Казахстане за сутки зарегистрировано 427 новых случаев заболевания коронавирусом

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НУР-СУЛТАН. 3 СЕНТЯБРЯ - В Казахстане за сутки зарегистрировано 427 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией с положительным результатом ПЦР-теста, всего в стране с начала пандемии подтверждено 1 389 547 случаев заболевания, передает KAZAKHSTAN TODAY.

По данным МВК по нераспространению коронавируса, новые случаи выявлены:

в городе Нур-Султане - 69,

в городе Алматы - 36,

в городе Шымкенте - 11,

в Акмолинской области - 51,

в Актюбинской области - 10,

в Алматинской области - 9,

в Жетысуской области - 3,

в Атырауской области - 21,

в ВКО - 11,

в Абайской области - 4,

в Жамбылской области - 11,

в ЗКО - 43,

в Карагандинской области - 40,

в Улытауской области - 3,

в Костанайской области - 38,

в Кызылординской области - 2,

в Мангистауской области - 18,

в Павлодарской области - 17,

в СКО - 25,

в Туркестанской области - 5.

В Казахстане за сутки 449 человек выздоровели от коронавирусной инфекции, с начала пандемии всего в стране выздоровело 1 358 789 человек.

На 2 сентября 2022 года в Казахстане 1-м компонентом против коронавирусной инфекции провакцинировано 9 586 003 человека, 2-м компонентом провакцинировано 9 372 336 человек. Ревакцинировано 5 463 074 человека.

На 3 сентября лечение от КВИ продолжают получать 17 376 человек (17 074 КВИ+ и 302 КВИ-), из них в стационарах находится 435 пациентов, на амбулаторном уровне - 16 941 пациент.

Из числа заболевших КВИ+ и КВИ- находятся: в тяжелом состоянии - 10 пациентов, в состоянии крайней степени тяжести - 9 пациентов, на аппарате ИВЛ - 3 пациентa.

За 1 сентября выявлено 2 случая заболевания пневмонией с признаками коронавируса (КВИ-). Летальных случаев не зарегистрировано.