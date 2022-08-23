В Казахстане за сутки зарегистрировано 478 новых случаев заболевания коронавирусом

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НУР-СУЛТАН. 22 АВГУСТА - В Казахстане за прошедшие сутки зарегистрировано 478 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией с положительным результатом ПЦР-теста (КВИ+), всего в стране с начала пандемии подтверждено 1 384 027 случаев заболевания, передает KAZAKHSTAN TODAY.
По данным МВК по нераспространению коронавируса, новые случаи выявлены:
в городе Нур-Султане - 95,
в городе Алматы - 52,
в городе Шымкенте - 0,
в Акмолинской области - 59,
в Актюбинской области - 16,
в Алматинской области - 2,
в Жетысуской области - 3,
в Атырауской области - 19,
в ВКО - 3,
в Абайской области - 4,
в Жамбылской области - 3,
в ЗКО - 35,
в Карагандинской области - 83,
в Улытауской области - 0,
в Костанайской области - 45,
в Кызылординской области - 3,
в Мангистауской области - 21,
в Павлодарской области - 17,
в СКО - 13,
в Туркестанской области - 5.
В Казахстане за сутки 917 человек выздоровели от коронавирусной инфекции, всего в стране с начала пандемии выздоровели 1 349 188 человек.
На 21 августа 2022 года в Казахстане 1-м компонентом против коронавирусной инфекции провакцинирован 9 578 561 человек, 2-м компонентом провакцинировано 9 359 276 человек.
За 20 августа в РК выявлен 1 случай заболевания пневмонией с признаками коронавируса (КВИ-). 2 человека скончались от КВИ+.
На 22 августа лечение от КВИ продолжают получать 21 483 человека (21 160 КВИ+ и 323 КВИ-), из них в стационарах находится 917 пациентов, на амбулаторном уровне - 20 566 пациентов.
Из числа заболевших КВИ+ и КВИ- находятся: в тяжелом состоянии - 36 пациентов, в состоянии крайней степени тяжести - 6 пациентов, на аппарате ИВЛ - 5 пациентов.