В Казахстане за сутки зарегистрировано 478 новых случаев заболевания коронавирусом

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НУР-СУЛТАН. 22 АВГУСТА - В Казахстане за прошедшие сутки зарегистрировано 478 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией с положительным результатом ПЦР-теста (КВИ+), всего в стране с начала пандемии подтверждено 1 384 027 случаев заболевания, передает KAZAKHSTAN TODAY.

По данным МВК по нераспространению коронавируса, новые случаи выявлены:

в городе Нур-Султане - 95,

в городе Алматы - 52,

в городе Шымкенте - 0,

в Акмолинской области - 59,

в Актюбинской области - 16,

в Алматинской области - 2,

в Жетысуской области - 3,

в Атырауской области - 19,

в ВКО - 3,

в Абайской области - 4,

в Жамбылской области - 3,

в ЗКО - 35,

в Карагандинской области - 83,

в Улытауской области - 0,

в Костанайской области - 45,

в Кызылординской области - 3,

в Мангистауской области - 21,

в Павлодарской области - 17,

в СКО - 13,

в Туркестанской области - 5.

В Казахстане за сутки 917 человек выздоровели от коронавирусной инфекции, всего в стране с начала пандемии выздоровели 1 349 188 человек.

На 21 августа 2022 года в Казахстане 1-м компонентом против коронавирусной инфекции провакцинирован 9 578 561 человек, 2-м компонентом провакцинировано 9 359 276 человек.

За 20 августа в РК выявлен 1 случай заболевания пневмонией с признаками коронавируса (КВИ-). 2 человека скончались от КВИ+.

На 22 августа лечение от КВИ продолжают получать 21 483 человека (21 160 КВИ+ и 323 КВИ-), из них в стационарах находится 917 пациентов, на амбулаторном уровне - 20 566 пациентов.

Из числа заболевших КВИ+ и КВИ- находятся: в тяжелом состоянии - 36 пациентов, в состоянии крайней степени тяжести - 6 пациентов, на аппарате ИВЛ - 5 пациентов.