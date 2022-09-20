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В Казахстане за сутки зарегистрировано 49 случаев заболевания коронавирусом

19.09.2022, 08:52 5241
АСТАНА. 19 СЕНТЯБРЯ - В Казахстане за сутки зарегистрировано 49 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией с положительным результатом ПЦР-теста, всего в стране с начала пандемии подтверждено 1 392 554 случая заболевания, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
По данным Комитета санитарно-эпидемиологического контроля, новые случаи выявлены:
 
в городе Астане - 19, 
 
в городе Алматы - 11, 
 
в городе Шымкенте - 0, 
 
в Акмолинской области - 3, 
 
в Актюбинской области - 0, 
 
в Алматинской области - 0,
 
в Жетысуской области - 1,
 
в Атырауской области - 0, 
 
в ВКО - 0, 
 
в Абайской области - 0,
 
в Жамбылской области - 0, 
 
в ЗКО - 0, 
 
в Карагандинской области - 7, 
 
в Улытауской области - 0,
 
в Костанайской области - 4, 
 
в Кызылординской области - 0, 
 
в Мангистауской области - 0, 
 
в Павлодарской области - 2, 
 
в СКО - 1, 
 
в Туркестанской области - 1. 
 
По данным Минздрава, на 19 сентября лечение от КВИ продолжают получать 13 442 человека (13 219 КВИ+ и 223 КВИ-), из них в стационарах находится 214 пациентов, на амбулаторном уровне - 13 228 пациентов.
 
Из числа заболевших КВИ+ и КВИ- находятся: в тяжелом состоянии - 9 пациентов, в состоянии крайней степени тяжести - 3 пациента, на аппарате ИВЛ - 1 пациент.
 
В Казахстане за сутки 517 человек выздоровели от коронавирусной инфекции, с начала пандемии в стране выздоровело 1 365 645 человек.
 
На 18 сентября 2022 года в Казахстане 1-м компонентом против коронавирусной инфекции провакцинировано 9 591 895 человек, 2-м компонентом провакцинировано 9 383 507 человек. Ревакцинировано 5 509 028 человек.
 

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В Казахстане за сутки зарегистрировано 100 новых случаев заболевания COVID-19

18.09.2022, 09:14 13776
В Казахстане за сутки зарегистрировано 100 новых случаев заболевания COVID-19
Фото: pixabay.com
АСТАНА. 18 СЕНТЯБРЯ - В Казахстане за прошедшие сутки зарегистрировано 100 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией с положительным результатом ПЦР-теста (КВИ+), с начала пандемии в стране подтверждено 1 392 505 случаев заболевания, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 
По данным Комитета санитарно-эпидемиологического контроля, новые случаи выявлены: 
 
в городе Нур-Султане - 21, 
 
в городе Алматы - 13, 
 
в городе Шымкенте - 0, 
 
в Акмолинской области - 6, 
 
в Актюбинской области - 6, 
 
в Алматинской области - 0, 
 
в Жетысуской области - 0, 
 
в Атырауской области - 2, 
 
в ВКО - 0, 
 
в Абайской области - 0, 
 
в Жамбылской области - 0, 
 
в ЗКО - 10, 
 
в Карагандинской области -15, 
 
в Улытауской области - 4, 
 
в Костанайской области - 11, 
 
в Кызылординской области - 1, 
 
в Мангистауской области - 2, 
 
в Павлодарской области - 2, 
 
в СКО - 4, 
 
в Туркестанской области - 3. 
 
В Казахстане за сутки 577 человек выздоровели от коронавирусной инфекции. 
 
На 17 сентября 2022 года в Казахстане первым компонентом против коронавирусной инфекции вакцинировано 9 591 788 человек, вторым компонентом вакцинировано 9 383 170 человек. 
 
На 18 сентября лечение от КВИ продолжают получать 13 916 человек (13 690 КВИ+ и 229 КВИ-), из них в стационарах находятся 214 пациентов, на амбулаторном уровне - 13 702 пациента, информирует Минздрав РК. 
 
Из числа заболевших КВИ+ и КВИ- находятся: в тяжелом состоянии - 9 пациентов, в состоянии крайней степени тяжести - 3 пациента, на аппарате ИВЛ - 1 пациент. 
 

В Казахстане продолжается спад заболеваемости коронавирусом

17.09.2022, 09:13 18176
НУР-СУЛТАН. 17 СЕНТЯБРЯ - В Казахстане за прошедшие сутки зарегистрировано 146 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией с положительным результатом ПЦР-теста (КВИ+), с начала пандемии в стране подтверждено 1 392 405 случаев заболевания, передает KAZAKHSTAN TODAY. 

По информации Министерства здравоохранения РК, 15 сентября выявлено 11 случаев пневмонии с признаками коронавирусной инфекции.
 
На 17 сентября лечение от КВИ продолжают получать 14 386 человек (-14 164+ и 222 КВИ-), из них в стационарах находится 214 пациентов, на амбулаторном уровне - 14 172 пациента.
 
Из числа заболевших КВИ+ и КВИ- в тяжелом состоянии находятся 9 пациентов, в состоянии крайней степени тяжести - 3 пациента, на аппарате ИВЛ - 3 пациента.

По состоянию на 16 сентября в Казахстане первым компонентом  против коронавирусной инфекции вакцинировано 9 591 444 человека, вторым компонентом - 9 382 245 человек.
 

В Казахстане за сутки зарегистрировано 150 новых случаев заболевания COVID-19

16.09.2022, 08:50 22311
НУР-СУЛТАН. 16 СЕНТЯБРЯ - В Казахстане за прошедшие сутки зарегистрировано 150 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией с положительным результатом ПЦР-теста (КВИ+), с начала пандемии в стране подтверждено 1 392 259 случаев заболевания, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 
По данным Комитета санитарно-эпидемиологического контроля, новые случаи выявлены:
 
в городе Нур-Султане - 29, 
 
в городе Алматы - 16, 
 
в городе Шымкенте - 0, 
 
в Акмолинской области - 24, 
 
в Актюбинской области - 6, 
 
в Алматинской области - 0,
 
в Жетысуской области - 1,
 
в Атырауской области - 3, 
 
в ВКО - 2, 
 
в Абайской области - 1,
 
в Жамбылской области - 0, 
 
в ЗКО - 14, 
 
в Карагандинской области - 17, 
 
в Улытауской области - 4,
 
в Костанайской области - 16, 
 
в Кызылординской области - 2, 
 
в Мангистауской области - 3, 
 
в Павлодарской области - 5, 
 
в СКО - 6, 
 
в Туркестанской области - 1. 
 
В Казахстане за сутик 394 человека выздоровели от коронавирусной инфекции, всего в стране с начала пандемии выздоровели 1 364 155 человек.
 
По состоянию на утро 15 сентября 2022 года в Казахстане 1-м компонентом против коронавирусной инфекции провакцинирован 9 591 071 человек, 2-м компонентом провакцинировано 9 381 317 человек. Ревакцинировано 5 503 519 человек.
 
На 16 сентября лечение от КВИ продолжают получать 14 630 человек (14 414 КВИ+ и 216 КВИ-), из них в стационарах находится 221 пациент, на амбулаторном уровне - 14 409 пациентов.
 
Из числа заболевших КВИ+ и КВИ- находятся: в тяжелом состоянии - 8 пациентов, в состоянии крайней степени тяжести - 3 пациента, на аппарате ИВЛ - 3 пациента.
 
За 14 сентября в Казахстане выявлено 6 случаев заболевания пневмонией с признаками коронавируса (КВИ-). 1 человек скончался от КВИ+.
 

В Казахстане за сутки 177 человек заболели коронавирусом

15.09.2022, 08:35 25031
НУР-СУЛТАН. 15 СЕНТЯБРЯ - В Казахстане за прошедшие сутки зарегистрировано 177 новых случаев заболевания коронавирусом с положительным ПЦР-тестом (КВИ+), с начала пандемии зарегистрировано 1 392 109 случаев заболевания, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
По данным Минздрава, на 15 сентября лечение от КВИ продолжают получать 14 869 человек (14 659 КВИ+ и 210 КВИ-), из них в стационарах находятся 218 пациентов, на амбулаторном уровне - 14 651 пациент.
 
Из числа заболевших КВИ+ и КВИ- находятся: в тяжелом состоянии - 9 пациентов, в состоянии крайней степени тяжести - 4 пациента, на аппарате ИВЛ - 3 пациента.
 
За 13 сентября выявлено 4 случая заболевания пневмонией с признаками коронавируса (КВИ-). Летальных случаев не зарегистрировано.
 
В Казахстане на 15 сентября против коронавируса I компонентом провакцинировано 10 829 970 человек, II компонентом - 10 581 469 человек. Ревакцинировано 5 500 917 человек.
 

В Казахстане за сутки зарегистрировано 197 новых случаев заболевания коронавирусом

14.09.2022, 09:07 27271
В Казахстане за сутки зарегистрировано 197 новых случаев заболевания коронавирусом
Фото: Depositphotos
НУР-СУЛТАН. 14 СЕНТЯБРЯ - В Казахстане за прошедшие сутки зарегистрировано 197 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией с положительным результатом ПЦР-теста, всего в стране с начала пандемии подтверждено 1 391 932 случая, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
По данным МВК по нераспространению коронавируса, новые случаи выявлены:
 
в городе Нур-Султане - 35, 
 
в городе Алматы - 17, 
 
в городе Шымкенте - 1, 
 
в Акмолинской области - 21, 
 
в Актюбинской области - 5, 
 
в Алматинской области - 1,
 
в Жетысуской области - 1,
 
в Атырауской области - 4, 
 
в ВКО - 3, 
 
в Абайской области - 4,
 
в Жамбылской области - 1, 
 
в ЗКО - 17, 
 
в Карагандинской области - 41, 
 
в Улытауской области - 2,
 
в Костанайской области - 17, 
 
в Кызылординской области - 1, 
 
в Мангистауской области - 4, 
 
в Павлодарской области - 8, 
 
в СКО - 13, 
 
в Туркестанской области - 1.
 
В Казахстане 398 человек за сутки выздоровели от коронавирусной инфекции, всего в стране с начала пандемии выздоровело 1 363 356 человек.
 
На 13 сентября 2022 года в Казахстане 1-м компонентом против коронавирусной инфекции провакцинирован 9 590 171 человек, 2-м компонентом провакцинировано 9 379 515 человек. Ревакцинирован 5 497 851 человек.
 
На 14 сентября лечение от КВИ продолжают получать 15 093 человека (14 887 КВИ+ и 206 КВИ-), из них в стационарах находится 238 пациентов, на амбулаторном уровне - 14 855 пациентов.
 
Из числа заболевших КВИ+ и КВИ- находятся: в тяжелом состоянии - 12 пациентов, в состоянии крайней степени тяжести - 1 пациент, на аппарате ИВЛ - 3 пациента.
 
За 12 сентября 2022 года выявлено 5 случаев заболевания пневмонией с признаками коронавируса (КВИ-). Летальных случаев не зарегистрировано.
 

В Казахстане за сутки зарегистрировано 90 новых случаев заболевания коронавирусом

13.09.2022, 08:33 29926
В Казахстане за сутки зарегистрировано 90 новых случаев заболевания коронавирусом
Фото: pixabay.com
НУР-СУЛТАН. 13 СЕНТЯБРЯ - В Казахстане за прошедшие сутки зарегистрировано 90 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией с положительным результатом ПЦР-теста, всего в стране с начала пандемии подтверждено 1 391 735 случаев заболевания, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
По данным МВК по нераспространению COVID-19, новые случаи выявлены: 
 
в городе Нур-Султане - 10; 
 
в городе Алматы - 17; 
 
в городе Шымкенте - 0; 
 
в Акмолинской области - 3;
 
в Актюбинской области - 5; 
 
в Алматинской области - 2;
 
в Жетысуской области - 2;
 
в Атырауской области - 5;
 
в ВКО - 2;
 
в Абайской области - 3;
 
в Жамбылской области - 1;
 
в ЗКО - 2;
 
в Карагандинской области - 14; 
 
в Улытауской области - 6;
 
в Костанайской области - 4; 
 
в Кызылординской области - 0;
 
в Мангистауской области - 5;
 
в Павлодарской области - 5;
 
в СКО - 3;
 
в Туркестанской области - 1. 
 
На 12 сентября 2022 года в Казахстане 1-м компонентом против коронавирусной инфекции провакцинировано 9 589 763 человека, 2-м компонентом провакцинировано 9 378 745 человек.
 
В Казахстане за сутки 599 человек выздоровели от коронавирусной инфекции, всего в стране выздоровело с начала пандемии 1 362 958 человек.
 
На 13 сентября лечение от КВИ продолжают получать 15 298 человек (15 088 КВИ+ и 210 КВИ-), из них в стационарах находится - 287 пациентов, на амбулаторном уровне - 15 011 пациентов.
 
Из числа заболевших КВИ+ и КВИ- находятся: в тяжелом состоянии - 11 пациентов, в состоянии крайней степени тяжести - 2 пациента, на аппарате ИВЛ - 3 пациента.
 
За 11 сентября 1 человек скончался от КВИ+.
 

В Казахстане за сутки зарегистрировано менее ста случаев заболевания коронавирусом

12.09.2022, 08:22 33066
В Казахстане за сутки зарегистрировано менее ста случаев заболевания коронавирусом
Фото: pixabay.com
НУР-СУЛТАН. 12 СЕНТЯБРЯ - В Казахстане за прошедшие сутки зарегистрировано 93 новых случая заболевания коронавирусной инфекцией с положительным результатом ПЦР-теста, с начала пандемии всего в стране подтверждено 1 391 645 случаев заболевания, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
По данным МВК по нераспространению COVID-19, новые случаи выявлены:
 
в городе Нур-Султане - 16, 
 
в городе Алматы - 20, 
 
в городе Шымкенте - 0, 
 
в Акмолинской области - 9, 
 
в Актюбинской области - 0, 
 
в Алматинской области - 0,
 
в Жетысуской области - 0,
 
в Атырауской области - 4, 
 
в ВКО - 1, 
 
в Абайской области - 1,
 
в Жамбылской области - 0, 
 
в ЗКО - 1, 
 
в Карагандинской области - 17, 
 
в Улытауской области - 0,
 
в Костанайской области - 14, 
 
в Кызылординской области - 0, 
 
в Мангистауской области - 4, 
 
в Павлодарской области - 2, 
 
в СКО - 4, 
 
в Туркестанской области - 0. 
 
За сутки 231 человек выздоровел от коронавирусной инфекции, всего в стране с начала пандемии выздоровело 1 362 359 человек.
 
На 12 сентября лечение от КВИ продолжают получать 15 832 человека (15 598 КВИ+ и 234 КВИ-), из них в стационарах находятся 338 пациентов, на амбулаторном уровне - 15 494 пациента.
 
Из числа заболевших КВИ+ и КВИ- находятся: в тяжелом состоянии - 14 пациентов, в состоянии крайней степени тяжести - 2 пациента, на аппарате ИВЛ - 3 пациента.
 
За 10 сентября в Казахстане выявлено 3 случая заболевания пневмонией с признаками коронавируса (КВИ-). 1 человек скончался от КВИ+.
 
В Казахстане на 12 сентября I компонентом против коронавируса провакцинировано 10 829 012 человек, II компонентом - 10 579 442 человека. Ревакцинировано 5 494 936 человек.
 

В Казахстане за сутки зарегистрировано 180 новых случаев COVID-19

11.09.2022, 09:11 32936
В Казахстане за сутки зарегистрировано 180 новых случаев COVID-19
Фото: Depositphotos
НУР-СУЛТАН. 11 СЕНТЯБРЯ - В Казахстане за прошедшие сутки зарегистрировано 180 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией с положительным результатом ПЦР-теста, всего с начала пандемии в стране подтверждено 1 391 552 случая заболевания, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
По данным МВК по нераспространению коронавируса, новые случаи выявлены:
 
в городе Нур-Султане - 29, 
 
в городе Алматы - 18, 
 
в городе Шымкенте - 0, 
 
в Акмолинской области - 19, 
 
в Актюбинской области - 7, 
 
в Алматинской области - 0,
 
в Жетысуской области - 4,
 
в Атырауской области - 8, 
 
в ВКО - 2, 
 
в Абайской области - 1,
 
в Жамбылской области - 0, 
 
в ЗКО - 14, 
 
в Карагандинской области - 30, 
 
в Улытауской области - 3,
 
в Костанайской области - 19, 
 
в Кызылординской области - 1, 
 
в Мангистауской области - 6, 
 
в Павлодарской области - 7, 
 
в СКО - 9, 
 
в Туркестанской области - 3. 
 
На 10 сентября 2022 года в Казахстане 1-м компонентом против коронавирусной инфекции провакцинирован 9 589 621 человек, 2-м компонентом провакцинировано 9 378 343 человек.
 
В Казахстане за сутки 348 человек выздоровели от коронавирусной инфекции, всего в стране с начала пандемии выздоровело 1 362 138 человек.
 

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