В Казахстане за сутки зарегистрировано 49 случаев заболевания коронавирусом

АСТАНА. 19 СЕНТЯБРЯ - В Казахстане за сутки зарегистрировано 49 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией с положительным результатом ПЦР-теста, всего в стране с начала пандемии подтверждено 1 392 554 случая заболевания, передает KAZAKHSTAN TODAY.

По данным Комитета санитарно-эпидемиологического контроля, новые случаи выявлены:

в городе Астане - 19,

в городе Алматы - 11,

в городе Шымкенте - 0,

в Акмолинской области - 3,

в Актюбинской области - 0,

в Алматинской области - 0,

в Жетысуской области - 1,

в Атырауской области - 0,

в ВКО - 0,

в Абайской области - 0,

в Жамбылской области - 0,

в ЗКО - 0,

в Карагандинской области - 7,

в Улытауской области - 0,

в Костанайской области - 4,

в Кызылординской области - 0,

в Мангистауской области - 0,

в Павлодарской области - 2,

в СКО - 1,

в Туркестанской области - 1.

По данным Минздрава, на 19 сентября лечение от КВИ продолжают получать 13 442 человека (13 219 КВИ+ и 223 КВИ-), из них в стационарах находится 214 пациентов, на амбулаторном уровне - 13 228 пациентов.

Из числа заболевших КВИ+ и КВИ- находятся: в тяжелом состоянии - 9 пациентов, в состоянии крайней степени тяжести - 3 пациента, на аппарате ИВЛ - 1 пациент.

В Казахстане за сутки 517 человек выздоровели от коронавирусной инфекции, с начала пандемии в стране выздоровело 1 365 645 человек.

На 18 сентября 2022 года в Казахстане 1-м компонентом против коронавирусной инфекции провакцинировано 9 591 895 человек, 2-м компонентом провакцинировано 9 383 507 человек. Ревакцинировано 5 509 028 человек.