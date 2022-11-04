В Казахстане за сутки зарегистрировано 49 случаев заболевания коронавирусом

Астана. 3 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - В Казахстане за прошедшие сутки зарегистрировано 49 случаев заболевания коронавирусом с положительным ПЦР-тестом (КВИ+), с начала пандемии - 1 394 837 случаев.

По данным Минздрава РК, на 3 ноября лечение от КВИ продолжают получать 840 человек (690 КВИ+ и 150 КВИ-), из них в стационарах находится 72 пациента, на амбулаторном уровне - 768 пациентов.

Из числа заболевших КВИ+ и КВИ- находятся: в тяжелом состоянии - 5 пациентов, в состоянии крайней степени тяжести - 3 пациента, на аппарате ИВЛ - 1 пациент.

За 1 ноября выявлено 5 случаев заболевания пневмонией с признаками коронавируса (КВИ-). Летальных случаев не зарегистрировано.

I компонентом вакцины против коронавируса провакцинировано 10 843 420 человек, II компонентом - 10 605 846 человек. Ревакцинировано 5 616 462 человека.