В Казахстане за сутки зарегистрировано 50 случаев заболевания коронавирусом

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Астана. 12 октября. KAZAKHSTAN TODAY - В Казахстане за прошедшие сутки зарегистрировано 50 новых случаев заболевания коронавирусом с положительным ПЦР-тестом, с начала пандемии в стране зарегистрировано 1 394 078 случаев заболевания.

По данным Минздрава, на 12 октября лечение от КВИ продолжают получать 1039 человек (902 КВИ+ и 137 КВИ-), из них в стационарах находится 106 пациентов, на амбулаторном уровне - 933 пациентa.

Из числа заболевших КВИ+ и КВИ- находятся: в тяжелом состоянии - 5 пациентов, в состоянии крайней степени тяжести - 4 пациента, на аппарате ИВЛ - 2 пациента.

За 10 октября выявлено 6 случаев заболевания пневмонией с признаками коронавируса (КВИ-). Летальных случаев не зарегистрировано.

I компонентом вакцины против коронавируса провакцинировано 10 838 343 человека, II компонентом - 10 598 000 человек. Ревакцинировано 5 566 774 человека.