В Казахстане за сутки зарегистрировано 50 случаев коронавируса

Астана. 14 октября. KAZAKHSTAN TODAY - В Казахстане за прошедшие сутки зарегистрировано 50 случаев заболевания коронавирусом с положительным ПЦР-тестом (КВИ+), с начала пандемии - 1 394 186 случаев заболевания, передает KAZAKHSTAN TODAY.

На 14 октября лечение от КВИ продолжают получать 1008 человек (866 КВИ+ и 142 КВИ-), из них в стационарах находится 110 пациентов, на амбулаторном уровне - 898 пациентов.

Из числа заболевших КВИ+ и КВИ- находятся: в тяжелом состоянии - 2 пациента, в состоянии крайней степени тяжести - 4 пациента, на аппарате ИВЛ - 2 пациента.





За 12 октября выявлено 5 случаев заболевания пневмонией с признаками коронавируса (КВИ-). Летальных случаев не зарегистрировано.





I компонентом вакцины против коронавируса провакцинировано 10 839 156 человек, II компонентом - 10 599 110 человек. Ревакцинировано 5 573 357.