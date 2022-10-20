В Казахстане за сутки зарегистрировано 50 случаев заболевания коронавирусом

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Астана. 19 октября. KAZAKHSTAN TODAY - В Казахстане за прошедшие сутки зарегистрировано 50 случаев заболевания коронавирусом с положительным ПЦР-тестом, с начала пандемии - 1 394 355 случаев заболевания.

По данным Минздрава, на 19 октября лечение от КВИ продолжают получать 958 человек (817 КВИ+ и 141 КВИ-), из них в стационарах находится 102 пациента, на амбулаторном уровне - 856 пациентов.

Из числа заболевших КВИ+ и КВИ- находятся: в тяжелом состоянии - 5 пациентов, в состоянии крайней степени тяжести - 4 пациента, на аппарате ИВЛ - 1 пациент.





I компонентом вакцины против коронавируса провакцинировано 10 840 432 человека, II компонентом - 10 600 782 человека. Ревакцинировано 5 584 450 человек.