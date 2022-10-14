В Казахстане за сутки зарегистрировано 58 случаев заболевания коронавирусом

Астана. 13 октября. KAZAKHSTAN TODAY - В Казахстане за прошедшие сутки зарегистрировано 58 новых случаев заболевания коронавирусом с положительным ПЦР-тестом, с начала пандемии - 1 394 136 случаев заболевания.

По данным Минздрава, на 13 октября лечение от КВИ продолжают получать 1075 человек (933 КВИ+ и 142 КВИ-), из них в стационарах находится 106 пациентов, на амбулаторном уровне - 969 пациентов.

Из числа заболевших КВИ+ и КВИ- находятся: в тяжелом состоянии - 4 пациента, в состоянии крайней степени тяжести - 4 пациента, на аппарате ИВЛ - 2 пациента.

За 11 октября выявлено 5 случаев заболевания пневмонией с признаками коронавируса (КВИ-). Летальных случаев не зарегистрировано.

I компонентом вакцины против коронавируса провакцинировано 10 838 699 человек, II компонентом - 10 598 498 человек. Ревакцинировано 5 570 033 человека.